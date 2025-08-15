Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
lo fa sapere l'ingv

Terremoti, scossa di magnitudo 5.9 in Kamchatka

15 Ago 2025 - 13:25
© Ansa

© Ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata alle 12.11 (ora italiana) lungo la costa orientale del Kamchatka. Lo fa sapere l'Ingv.

terremoto
kamchatka

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri