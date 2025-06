"Mia madre ci ha lasciati per un Masai, in Kenya: mi vergogno a chiamarla mamma"

Ma è proprio il primogenito S. a rispondere a muso duro. Decide di rompere il suo silenzio dopo ben 30 anni e dopo aver letto il racconto della madre al MailOnline su come si sia pentita di aver sposato il guerriero Masai. "Mi vergogno a chiamarla madre", esordisce il web design, che ora vive a Seul, in Corea del Sud, con moglie e figli. "Mia madre non solo ha abbandonato la sua famiglia, ma ha letteralmente rovinato la nostra infanzia. Non è mai stata il tipo di madre che si preoccupa del benessere emotivo dei propri figli e, anche adesso, decenni dopo, continua a dimostrare chi è veramente, tirando fuori tutto questo senza pensare alle persone che ne soffrono". Al punto da rivelare di non scambiare una parola con lei da più di dieci anni. "Non ha mai incontrato i suoi nipoti", continua S. al MailOnline. "La sua descrizione di un buon rapporto con suoi i figli è completamente falsa: non le parlo da anni, mio ​​fratello è partito per il Canada e io per la Corea per allontanarci da lei. Ho lavorato duramente per superare tutto questo: sono andato in terapia, ho costruito una vita stabile e sono diventato padre. Amo i miei figli in un modo in cui C. non ci ha mai amati. E proprio l'essere padre mi ha reso ancora più consapevole dei danni causati alla mia infanzia: ho lavorato molto su me stesso per assicurarmi che quel ciclo si concludesse con me. Ora mi concentro sul dare ai miei figli l'amore, la stabilità e la presenza che non ho mai ricevuto".