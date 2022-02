Kenya: la migliore destinazione safari al mondo

La destinazione si è aggiudicata per l’ottava volta il premio come World’s Leading Safari destination 2021

Il rinomato riconoscimento è arrivato durante la cerimonia ufficiale di consegna dei WTA, gli "Oscar" del turismo che ogni anno celebrano l'eccellenza in tutti i settori dell'industria globale dei viaggi.



Otto anni di successi - Negli ultimi 9 anni, questa è l'ottava volta, e la settima consecutiva, che il Kenya si aggiudica il prestigioso titolo. La destinazione ha infatti vinto il premio nel 2013 e poi ancora nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e infine nel 2021. Tra i candidati per la categoria, le grandi destinazioni safari come Botswana, Sud Africa, Tanzania, Namibia, Zambia e Zimbabwe.



Una fauna straordinaria - Il Kenya ha un'incredibile varietà faunistica e può vantare molti fra i migliori luoghi al mondo per l'osservazione della fauna: la famosa Riserva Nazionale di Masai Mara, ad esempio, oppure il Parco Nazionale di Amboseli, i Parchi Nazionali dello Tsavo Est e Ovest, il Parco Nazionale del Lago Nakuru, il Parco Nazionale di Meru, il Parco Nazionale di Aberdare e il Parco Nazionale di Nairobi, l'unico parco nazionale al mondo all'interno di una capitale. Fra le novità offerte, le MagicalKenya Signature Experiences, grazie alle quali i viaggiatori hanno l'opportunità di vivere un safari e persino di avventurarsi alla ricerca della fauna selvatica anche a piedi.



Per maggiori informazioni: www.magicalkenya.com