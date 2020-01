Thriller interattivi, puzzle intriganti e auto super veloci: i migliori giochi da provare su mobile

Anno nuovo, giochi nuovi: riparte la nostra rubrica sui migliori titoli per il vostro smartphone (o tablet) . Il 2020 sarà l’anno di Apple Arcade? L’abbonamento "flat" di Apple per giocare "all you can play" pagando meno di 5 euro ogni trenta giorni è partito da circa tre mesi, e per ora ne siamo più che soddisfatti.

Più di cento giochi, tutti di qualità e senza fastidiosi pagamenti in App – e anche un ottimo sistema per avere già una selezione di giochi "fatti bene", cosa non banale considerando che ogni settimana escono tonnellate di App ed è anche solo problematico notare i giochi più meritevoli. In attesa di scoprire le novità che ci aspetteranno sul servizio nei prossimi mesi, ecco tre giochi da non perdere per i vostri dispositivi mobile.

SHE SEES RED – Siamo dalle parti di Bandersnatch, il "film interattivo" di Netflix: qua però la situazione è molto più tradizionale. She sees red è un thriller che inizia con una investigatrice che arriva in un loschissimo night club russo per indagare su un omicidio. Vedrete la vicenda dal punto di vista di questa investigatrice, ma prenderete le decisioni impersonando il "ladro" che ha compiuto il misfatto. Scelte semplici e binarie: "nascondi il corpo" oppure "lascialo dove è"; "disfati della droga" o "mettila in bella vista".

Le vostre scelte influenzeranno il corso degli eventi legati all’indagine, all’ispettrice e al gestore del night club, che come è prevedibile ha le mani in pasta in affari poco leciti. Non vi raccontiamo di più perché il bello di She sees Red è di scoprire i quattro finali possibili, che messi insieme spiegheranno la vicenda. Recitazione di ottimo livello – sembra di vedere un episodio di un poliziesco fatto bene, ma traduzione dei sottotitoli in italiano abbastanza imprecisa e con qualche errorino di troppo.

Avrebbe giovato un tasto "salta il video" perché se vorrete rigiocarlo per vedere un altro finale prendendo decisioni diverse diventa un po’ noioso rivedere i filmati già visti. Una partita dura mezz’oretta, grossomodo, quindi ve lo gusterete in mezzo pomeriggio per vedere tutto.

See sees Red è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Honor 9X.

PATTERNED – Un po’ puzzle, un po’ Tetris. In Patterned c’è uno sfondo e voi dovrete ricostruirlo mettendo insieme i pezzi del puzzle. Naturalmente, gli sfondi sono belli incasinati e ripetitivi, un po’ come le carte da regalo a tema natalizio, e dovrete aguzzare moltissimo la vista per trovare dove va "quell’alce lì" e dove mettere "quella casetta con il tetto fatto così e cosà".

Un passatempo che si sposa perfettamente con il riposino post cena sul divano o per ingannare l’attesa sul metrò per la vostra fermata. Occhio a non perderla mentre "cercate quella slitta là", però. Plauso per la colonna sonora.

Patterned è disponibile su iOS ed è incluso in Apple Arcade, noi l'abbiamo provato su iPhone 11.

SPEED DEMONS – Qua non ci sono regole. C’è un percorso, ci sono le auto grigie di autisti ignavi che sono lì a ostacolarvi con la mera presenza, ci sono i tutori della legge blu elettrico e ci sono gli avversari rosso fuoco, che fanno di tutto per sbattervi fuori strada. E poi ci siete voi, sul vostro bolide a quattro ruote indemoniato, che dovete arrivare primo al traguardo, oppure battere sfide diaboliche come "elimina 10 nemici".

Speed Demons è un gioco immediato, che comprenderete in pochi istanti: si corre, si spingono i nemici fuori pista, si arriva primi. Pochi fronzoli, grafica essenziale anche se curata, e il divertimento veloce e fulmineo che cercate quando volete ingannare qualche minuto in coda alle Poste. In pratica, un picchiaduro elementare su quattro ruote.

Speed Demons è disponibile su iOS ed è incluso in Apple Arcade, noi l'abbiamo provato su iPhone 11.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!