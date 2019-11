Futuri distopici in realtà aumentata e fughe dalla prigionia: i migliori giochi mobile della settimana

Come promesso da Tim Cook circa sei mesi fa, Apple Arcade arriva a quota 100 giochi. Anzi, 101: con il puzzle game Rosie’s Reality , di cui parliamo poco più in giù, l’offerta “flat – all you can play” di Apple Arcade supera ufficialmente i 100 prodotti disponibili all'interno dell'abbonamento, che consente a voi e ai membri della famiglia di giocare su dispositivi iOS, Apple TV e Mac con un singolo esborso mensile.

ROSIE'S REALITY - Siamo nientemeno che nel 2048, e qualcosa è andato storto nella centrale dei robot, il quartier generale da cui vengono controllati tutti gli androidi e droidi del globo. Qualcuno ha hackerato la stazione, e i robot hanno iniziato a far danni. Tocca a voi pilotare il piccolo androide Rosie e risolvere tutti i “quadri” del gioco.

Ogni livello è un puzzle a base di "mattoncini". Rosie deve attraversare il livello, ma va semplicemente dritta: dovrete costruire la strada migliore, più corta e evitando tutti gli ostacoli. Ce ne sono di tutti i colori: respingenti che vi buttano fuori percorso, gradini che dovrete superare con un salto ben piazzato, addirittura altri robot con le rotelle fuori posto. A vostra disposizione avrete delle pedane, in numero montatissimo e appena sufficiente allo scopo, con cui potrete far procedere Rosie, farla girare a destra o sinistra, e via dicendo. Sperimentare è la via migliore!

Rosie’s Reality può essere giocato anche in Realtà Aumentata: basta puntare iPhone o iPad verso il pavimento di casa, ufficio o scuola, e apparirà magicamente in sovrimpressione il livello corrente. Qua sotto c’è un video che mostra molto efficacemente cosa si vede in AR.

I tre mondi e circa 60 livelli di difficoltà crescente. Rosie’s Reality vi guida passo dopo passo, nel primo mondo, per imparare le “regole” del gioco, per poi proporvi livelli sempre più arzigogolati. La soluzione è lì, davanti ai vostri occhi (e se proprio non la trovate, su YouTube esistono già delle guide – ma non abusatene!). Un plauso per la grafica pulita, e per il fatto che gli sviluppatori hanno previsto la possibilità di giocare sia tenendo l’iPhone in orizzontale che in verticale.

Rosie's Reality è disponibile su dispositivi iOS ed è incluso nell'abbonamento ad Apple Arcade.

NOX – ESCAPE GAMES - Siete intrappolati in una villa misteriosa, dentro una cella umida e oscura. Per fortuna, esplorando la prigione, trovate un osso con cui riuscite a forzare il cancello. Inizia così l’avventura – escape room di Nox, che vi vedrà esplorare tutta l’enorme casa - a un certo punto, è talmente vasta che si attiverà un sistema di viaggio veloce!

Nox è a metà strada tra avventura classica – bisogna toccare in giro per lo schermo, ruotare la visuale per vedere la “quarta parete” che è verso lo spettatore-giocatore, ecc – e un gioco alla Room, dove di base bisogna trovare chiavi per aprire porte e proseguire. Un mix ben riuscito, secondo chi vi scrive: le stanze sono si moltiplicano velocemente, quindi non è facile capire dove andare e come farlo solo andando a tentativi. Bisogna usare un po’ di logica, e persino segnarsi qualche appunto.

Il gioco si scarica gratuitamente, ma poi inizia a proporre “spot” di altri giochi, con video di 30 secondi un po’ fastidiosi. Se volete eliminare la pubblicità, basta un singolo acquisto da poco più di due Euro, cosa che il gioco merita senza dubbio.

Nox - Escape Games è disponibile su Android e iOS, noi l'abbiamo provato su Honor 9X.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!