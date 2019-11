Discolored e R-Type Dimensions Ex, tra escape room e sparatutto retrò

Le escape room e le sale giochi: le prime sono esplose negli ultimi anni, e se cercato su GoogleMaps in città come Roma, Milano e Torino, sono spuntate praticamente come funghi d’autunno. Le seconde proliferavano nelle metropoli e nei luoghi di villeggiatura negli anni ’80 e ’90, ma oggi sono praticamente estinte. Due aspetti del divertimento elettronico che oggi vivono sul vostro smartphone, senza bisogno di uscire di casa o tornare indietro nel tempo.

DISCOLORED - Difficile categorizzare Discolored secondo i canoni classici dei videogame. È senza dubbio un puzzle game, ma ci vediamo distintamente anche i tratti delle avventure grafiche di un tempo, il che lo rende in pratica una "escape room" virtuale.

L’ambientazione è particolare: una tavola calda nel deserto (ipotizziamo) americano. Ne avrete viste mille nei film "made in USA" e nei videogame, con il classico bancone e i tavolini che danno sulle finestre, ma questo è molto particolare. Innanzitutto, non c’è nessun essere vivente, e poi è tutto in bianco e nero. Per capirci qualcosa e far tornare i colori, dovrete risolvere una quantità industriale di piccoli enigmi: c’è un pozzo là fuori, chissà cosa c’è sul fondo; oppure, come si aprirà la porta al secondo piano senza maniglia?

Quello rende originale Discolored rispetto alle centinaia di giochi simili è che gli enigmi sono basati sui colori: dopo qualche decine di minuti di gioco, se siete abbastanza abili, scoprirete che potete far tornare dei colori nel mondo di gioco, facendo riapparire anche degli oggetti di quel colore.

Inserendo il verde, per esempio, apparirà un certo oggetto davanti a voi necessario per aprire uno dei (numerosi) passaggi segreti della tavola calda. Vale anche il contrario, però: se volete toglier di mezzo un oggetto di un certo colore che non riuscite a sbloccare, potete "togliere" il colore dal mondo e – voilà – l’oggetto sarà sparito.

Discolored è un’avventura rapida: se vi metterete di guzzo buono, riuscirete a completarlo in un pomeriggio senza grossi problemi. Il rischio più grosso è di perdersi un oggetto per strada – di non vederlo proprio – ma è poi il bello di questi titoli. In ogni caso, sono già in giro i tutorial video con la soluzione per finirlo, ma vi consigliamo ovviamente di usarli il meno possibile perché altrimenti vi rovinerete il divertimento.

Il gioco è attualmente disponibile su mobile solo su iPhone e soci (noi l'abbiamo provato su iPad Pro) sotto l’abbonamento Arcade, da 4,99 euro al mese – e considerando che Discolored su PC costa quasi 7 euro, capiterete quanto convenga Arcade.

R-TYPE DIMENSIONS X - Classe 1987, R-Type fa parte a pieno titolo della Storia dei videogame. Di fatto, ha stabilito le regole “grammaticali” degli sparatutto bidimensionali a scorrimento orizzontale – ovvero, la vostra astronave a sinistra e tutto il resto del mondo dei cattivoni che arriva da destra. Se qualcosa arriva sullo schermo, meglio sparargli.

Se un pallino luminoso si avvicina, meglio evitarlo. Se una cosa con tanti tentacoli arriva sullo schermo, meglio sparargli con il super cannone.

La versione Dimensions X, che su iPhone costa circa 5 euro, comprende il primo R-Type e il suo seguito: dozzine di ore di sparatorie, di upgrade per la vostra astronave, di nemici da affrontare e di boss di fine livello potentissimi ma con sempre un inevitabile punto debole da scovare.

E se i giocatori degli anni ’80 e ’90 hanno investito in coin op in sala gioco per giochi come R-Type l’equivalente del PIL di nazioni intere a forza di 200 Lire e “continue”, voi poter giocarlo su iPhone non solo per un costo molto inferiore, ma anche in modalità “semplice” con vite pressoché infinite, grafica e audio migliorati, persino in “slomo”.

Piccolo viaggio nel tempo istantaneo: toccando il tasto in alto a destra “2d/3d” passerete dalla grafica moderna a quella "retrò". Non avrete più scuse per non aver finito tutti i livelli di R-Type e seguito!

R-Type Dimensions X è disponibile su iOS, noi l'abbiamo provato su iPhone 7 Plus .

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!