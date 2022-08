Rainbow Islands, il coloratissimo erede spirituale di Bubble Bobble

Nel 1986, il prodotto pubblicato dal team nipponico riesce a rinfrescare il gameplay dei platform game "a schermo fisso" dando vita a un vero e proprio filone che porterà come frutti videogiochi del calibro di Snow Bros e TumblePop , tanto per citare alcuni dei più famosi.

Soprattutto, il gioco porta tanti bei soldini nelle casse della software house giapponese, tra coin-op e conversioni per sistemi da casa: per questo l’arrivo di un seguito è un evento quantomeno prevedibile e scontato.

Taito affida nuovamente il progetto al compianto Fukio Mitsuji, già papà di Bubble Bobble, che però decide di evitare la strada del "seguito diretto"

Nasce così Rainbow Islands

per dare vita invece a un videogame completamente differente: una scelta insolita e persino rischiosa, considerando la popolarità del primo episodio., uscito in sala giochi nel 1987 col sottotitolo "The Story of Bubble Bobble 2", proprio per spiegare il legame col best-seller dell’anno precedente.

In effetti specificare che si tratta di un seguito è importante dal momento a che

di primo acchito, a parte la grafica colorata, di somiglianze ce ne sono ben poche

scalare una serie di livelli a scrolling esclusivamente verticale

: nel gioco impersoniamo Bub (pardon, "Bubby") tornato finalmente bambino, impegnato aper raggiungere la cima di ciascuno di essi.

Un compito non facile, dal momento che

ciascun livello brulica di nemici che risultano letali al tocco

generare piccoli arcobaleni

ponti su cui camminare e armi con cui travolgere i nemici

: fortunatamente il nostro piccolo eroe con la faccia da pesce lesso è munito della capacità diche hanno la doppia funzionalità di. Non solo: una volta creati, gli arcobaleni possono venire frantumati, causando così il loro crollo verticale che potrebbe eliminare i nemici sottostanti.

Insomma, quello degli arcobaleni

è un nuovo, creativo metodo per eliminare le creature che vogliono impedirci di completare i livelli

torna anche la marea di colorati oggetti da raccogliere

si ha accesso ad alcuni livelli super-segreti

, fermo restando che - a differenza di Bubble Bobble - in Rainbow Islands non è necessario eliminare tutti i nemici per completare uno stage. Da Bubble Bobble, tra dolci, frutta e oggetti preziosi su cui spicca un set di sette diamanti colorati: collezionandoli tuttiche portano alla vera fine di Rainbow Islands, qualcosa che probabilmente in pochi hanno visto.

Rispetto a Bubble Bobble il gioco perde purtroppo la modalità per due giocatori

lo spirito, la freschezza e la fantastica giocabilità del primo videogame trovano i loro corrispondenti anche in Rainbow Islands

, con Bobby (il secondo bimbo) che entra in azione solo quando due partecipanti si alternano. Per il resto,, che introduce anche elementi interessanti come le isole "a tema" (quella degli insetti, quella dei giocattoli, e così via) e i boss al termine di ciascuna di esse.

Da notare che

il compositore Hisayoshi Ogura ha adattato per il gioco la ben nota canzone Over The Rainbow presente nel film Il mago di Oz

oltre alla vasta distribuzione nelle sale giochi di tutto il mondo il videogame viene convertito per un ampio set di piattaforme

, cosa che ha scatenato la reazione di Metro-Goldwin-Mayer e ha portato Taito a modificare la colonna sonora in diverse conversioni del gioco. Rainbow Islands è infatti un altro successo per Taito e, dai computer a 8-bit a console come Mega Drive e NES.

A oggi è possibile godersi Rainbow Islands in diversi modi, visto che

il gioco è incluso in numerose delle raccolte dei videogame classici targati Taito

Rainbow Islands Revolution

, senza contare la riedizione intitolatapubblicata su Nintendo DS.

L’ultimo episodio di Rainbow Islands arriva nel 2009 con

Towering Adventure

, seguito pubblicato in esclusiva su Wii e Xbox 360, interessante rielaborazione di quello che è a tutti gli effetti un classico degli anni ‘80.