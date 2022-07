Jungle Hunt: avventure nella giungla in un vecchio videogioco firmato da Taito

In questo coin-op ci ritroviamo nei (pochi) panni di un cugino stretto di Tarzan impegnato a salvare una bella esploratrice rapita da una tribù di cannibali ansiosi di cucinare la ragazza. Per completare il salvataggio dovremo superare i quattro capitoli del gioco, che corrispondono ad altrettanti "eventi" completamente diversi l’uno dall’altro: Jungle King è infatti uno dei primi giochi definiti "multi-evento" ad applicare questa tipologia di struttura al di fuori dell’ambito sportivo.

Innanzitutto,

da bravi emuli di Tarzan, eccoci impegnati a saltare da una liana all’altra evitando di precipitare nel vuoto

il gameplay diventa più elaborato con la possibilità di muovere liberamente il protagonista, di colpire col coltello e di andare in immersione

. Successivamente il nostro eroe si lancia a nuoto in un fiume infestato da voraci coccodrilli, armato solo di buoni polmoni e di un pratico coltello utile per eliminare suddetti rettili. In questo casoper evitare i letali ostacoli, a patto però di tornare ogni tanto in superficie per riprendere fiato.

Emersi dal fiume eccoci impegnati in un terzo livello, ancora una volta del tutto differente dai precedenti: stavolta

corriamo in salita lungo un pendio dal quale rotolano giù massi rimbalzanti

qualche balzo ben calibrato ci consente di completare la missione di salvataggio e di re-iniziarla a un livello di difficoltà più alto

, da evitare calibrando con attenzione i nostri salti. Una "scalata" che ci porta dritti al quarto e ultimo capitolo, ovvero il confronto (invero poco cruento) coi cannibali, impegnati a bollire la nostra amica:, cosa comune nei giochi arcade dell’epoca.

Come forse avrete notato il titolo dell’articolo parla di tale "Jungle Hunt", mentre il gioco finora scritto si riferisce a Jungle King. Il motivo è presto detto:

il protagonista di Jungle King è sin troppo simile al già citato Tarzan, personaggio sotto copyright, per cui Taito onde evitare ripercussioni legali al momento della distribuzione in occidente modifica in fretta e furia il personaggio

sostituendolo con un baffuto esploratore abbigliato con il classico cappello a uovo.

Arrivederci Jungle King, dunque, benvenuto Jungle Hunt, titolo con cui questo videogame vedrà un grande successo mondiale che darà la "spinta" per l’arrivo di altri titoli multi-evento in sala giochi - come il bellissimo

Circus Charlie

Jungle Hunt/King è importante per aver introdotto uno dei primi scrolling parallattici della storia - ovvero lo scorrimento a velocità differenti di parti del fondale

di Konami. Oltre alla sua particolare natura a capitoli,, così da fornire profondità alla scena - andando praticamente di pari passo col divertente Moon Patrol di Irem, uscito in contemporanea.

Il buon successo del gioco ne ha comportato l’arrivo su numerosi sistemi da casa, a partire dall’importante versione per Atari 2600

Commodore Vic-20

Commodore 64

, particolarmente "spinta" dallo storico produttore di console statunitense, che siglò un accordo di acquisizione di diritti esclusivi per Jungle Hunt. Oltre a lanciarlo sulle proprie piattaforme, Atari - grazie all’etichetta Atarisoft - si occupò anche di convertire il gioco su diversi computer domestici: fra queste versioni brilla la valida edizione per, persino comprensiva del già citato scrolling parallattico, mentre il porting per il ben più potenterisulta un po’ troppo rozzo e privo di dettagli.

Per qualche motivo

Taito pubblica una terza versione del gioco a fine 1982, intitolandola Pirate Pete e piazzandoci stavolta un’ambientazione piratesca

Taito Legends

, con galeoni e pescecani, lasciando comunque intatto il gameplay. Quello che però è passato alla storia è indubbiamente il buffo esploratore baffuto, che possiamo ritrovare, casomai fossimo interessati a un po’ di sano retrogaming, nelle raccolte della seriepubblicate per diverse piattaforme.