Atari: la prima regina delle console compie 50 anni

Agli albori il marchio di Atari si lega indissolubilmente a quel

Pong

Allan Alcorn

ideato dache rappresenta il primo successo in termini di videogame “da sala”. Le racchettine monocromatiche di Pong sono un importante punto di svolta per il nostro hobby di videogiocatori, specialmente considerando che sia Atari che numerosi competitor spuntati come funghi portano il gioco - e decine di sue varianti - sui televisori di casa grazie a piccole console dedicate.

La vera svolta arriva però con

l’idea di creare un sistema per videogame che non fosse legato a un singolo gioco

Magnavox

Fairchild

progetto “Stella”

Atari VCS

otto videogame

ma che permettesse di avviarne diversi a seconda della “cartuccia” inserita: dopoche sperimentano questa idea con risultati altalenanti è proprio Atari, col suoa dare vita a una delle console per videogame più famose della storia: è il 1977 e arriva nei negozi statunitensi, con i suoi due joystick mono-pulsante inclusi nella confezione e con benda comprare separatamente.

IGN

Da noi giungerà qualche anno più tardi col nome di

Atari 2600

Pac-Man

Asteroids

Space Invaders

Centipede

Pole Position

più di cinque milioni di copie

Adventure

Pitfall!

, un dispositivo da connettere al televisore che porta nelle case dei nei-videogiocatori grafica di buona qualità e soprattutto numerose esperienze “arcade” che in quegli anni spopolano in sala giochi.sono solo alcuni dei giochi che sono disponibili su Atari 2600 in conversioni più o meno riuscite, alcune delle quali (come Space Invaders, oggetto del primo contratto di pubblicazione su licenza) capaci di vendere, una cifra incredibile se si pensa alla scarsa diffusione dei videogame nei primi anni ‘80. Non solo: Atari 2600 diventa anche casa di alcuni importanti videogame nati proprio con l’utenza domestica in mente. Ecco dunque storici capisaldi come, esperienze più complesse e articolate dei classici giochi “da sala” che di fatto hanno formato la spina dorsale del videogame moderno.

IGN

Al fine del suo ciclo vitale, Atari 2600 vende più di trenta milioni di pezzi, distanziando la concorrenza di

Intellivision

Colecovision

Atari, Magari!

- società che commercializzano console più potenti ed elaborate - e diventando di fatto la regina delle console dei primi anni ‘80. Anche in Italia Atari 2600 ha un buon successo e lo slogan “” diventa un po’ un tormentone tra i videogiocatori, spinto anche da una campagna pubblicitaria abbastanza martellante.

Uno slancio di successo che Atari fatica purtroppo a mantenere: le console successive come

Atari 7800

Jaguar

Lynx

Game Gear

Game Boy

SEGA

Nintendo

non raggiungono il successo sperato e anche l’avveniristica console portatilerimane indietro come vendite rispetto alle concorrentie soprattutto. Nel frattempo importanti società comesi lanciano sul mercato, facendolo praticamente proprio.

IGN

Atari trova un discreto successo in ambito di personal computer con la gamma di

Atari ST

Missile Command

Atari 50

commercializzata nel 1985 ma ben presto smette di produrre hardware, cambia proprietari e diventa una software house che si dedica - con alterne fortune - a pubblicare videogame. Solo di recente Atari sembra aver rialzato la testa, proponendo nuove versioni dei suoi classici - comee Pong - in versione aggiornata (nella gamma “Recharged”, disponibile per PC e console) mentre si appresta a festeggiare i suoi primi cinquant’anni con, una massiccia raccolta di circa 90 giochi e contenuti speciali che uscirà entro fine anno (per ora in formato PC, ma l’uscita su console sembra molto probabile). Che questo cinquantesimo compleanno sia l’occasione per un marchio così storico di tornare sotto i riflettori col ruolo di protagonista?