Quarant'anni di ZX Spectrum, l'home computer creato da Sir Clive Sinclair

Progettato da Sir Clive Sinclair, questo compatto home computer riprendeva la filosofia dei già citati dispositivi targati Commodore proponendosi come una tastiera - caratterizzata dai tastini gommosi - da collegare a un semplice televisore, una mossa che rendeva questa tipologia di dispositivi particolarmente economici, eliminando la necessità di acquistare un monitor dedicato: il prezzo di lancio nel 1982 fu quello abbordabilissimo di 189 sterline, che in italia diventarono 370mila lire per il sistema dotato da 48 KB di memoria.

IGN

Lo ZX Spectrum si presentava come un computer tuttofare

Sinclair BASIC

proporre un’ampia gamma di videogame

cinque milioni di pezzi venduti nel mondo

tantissime software house a creare videogiochi per questa piattaforma

capace sia di offrire software professionali e un completo ambiente di sviluppo - basato sul proprietario- che di. Il buon successo di Spectrum - con circain quattro anni - e la facilità di programmazione hanno infatti portato, sia titoli completamente originali che conversioni da altri sistemi o da sala giochi.

Il particolare chip grafico di uno ZX Spectrum permette di colorare piccole porzioni di schermo con una singola tinta

un effetto denominato "color clash" quando la grafica dei videogame è in movimento

: questo comporta la necessità di creare disegni montandoli a mosaico e si traduce in

IGN

Gran parte dei giochi per questo computer si presentarono con immagini sostanzialmente monocromatiche, una soluzione che, unita all’interessante risoluzione video di 256 per 192 pixel donava a molti videogame per Spectrum un aspetto particolare e ben definito. Per contro

le doti sonore del sistema risultavano decisamente limitate

e non era davvero possibile creare musiche complesse e orecchiabili (specialmente in confronto all’ottimo chip musicale SID del Commodore 64).

Su ZX Spectrum sono arrivati praticamente tutti i più importanti videogame da sala giochi degli anni ‘80

R-Type

Midnight Resistance

Robocop

Rainbow Islands

, con ottime conversioni di, solo per pescarne alcune particolarmente apprezzate.

IGN

A brillare in modo particolare su ZX Spectrum furono

numerosi giochi nati appositamente per il sistema

Rare

Sabre Wulf

Jet Pack

Knight Lore

(o comunque per piattaforme home computer a 8-bit): ad esempio l’apprezzataè nata proprio come sviluppatrice per questo sistema, dando vita a giochi come

Oltre a gestire validi videogame in graficamente bidimensionale,

il processore Z80 a 3.5 MHz dello ZX Spectrum è stato in grado di dare vita a diversi giochi in grafica 3D

Fighter Bomber

Elite

Castle Master

Driller

si muovevano su schermo con una sorprendente disinvoltura

: basti pensare a titoli comeo la gamma di complessi titoli sviluppati da Incentive Software come ad esempio, primi esempi di esplorazione di ambienti completamente poligonali che su questo volenteroso personal computer

IGN

Proprio come accaduto alla gamma di computer Commodore, anche gli Spectrum,

nonostante serie di modelli lanciati sul mercato addirittura fino a metà degli anni ‘90, scomparirono

Amiga

Atari ST

sistema operativo DOS

Windows

, lasciando progressivamente il passo a computer più moderni come, e ai PC basati sue successivamente: il contributo che questi piccoli personal computer hanno dato alla diffusione dell’informatica nelle case di tutto il mondo è comunque enorme per cui spegnere le quaranta candeline sulla torta dello ZX Spectrum è quantomeno doveroso.