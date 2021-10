New World - I migliori consigli per cominciare

Siete riusciti ad andare oltre alle code d’ingresso nei server di New World? Che fortuna! Il MMORPG prodotto dallo studio interno di Amazon sta riscuotendo un enorme successo, attirando una platea di giocatori molto vasta. Se siete tra questi e avete bisogno di un po’ di consigli per muovere i vostri primi passi nel nuovo mondo, consultate questa breve guida: al suo interno abbiamo inserito i consigli essenziali per cominciare!