Deathloop, i consigli essenziali padroneggiare il loop temporale di Blackreef

Deathloop , il nuovo videogioco di Arkane Studios disponibile in esclusiva su PC e PlayStation 5, è indubbiamente un’opera complessa , composta da numerosi elementi incastonati in maniera intelligente. Per riuscire a guidare il protagonista Colt nella pericolosa isola di Blackreef e riuscire, loop dopo loop, a portare a termine le vostre missioni, vi farà comodo qualche consiglio.

CONSIGLI PER LE PIASTRINE

- Le piastrine sono un elemento fondamentale per il potenziamento delle abilità di Colt, ma non potete equipaggiare (né tantomeno esaminare) quelli raccolti durante l’esplorazione di Blackreef a meno che non riusciate a tornare sani e salvi ai tunnel senza resettare il loop. Queste piastrine svaniranno al termine del giorno – almeno finché non sbloccherete la possibilità di conservare gli oggetti tra un loop e l’altro, al termine del tutorial (ma è un punto più avanzato di quanto potreste sospettare).

- Esistono piastrine di tre rarità diverse. Una rarità superiore si traduce in effetti migliori. In ogni loop troverete piastrine negli stessi punti – ma gli effetti potrebbero variare. Noterete anche che, proseguendo con la storia, la rarità di certe piastrine andrà aumentando, pertanto vale la pena tornare in aree già visitate, di tanto in tanto.

- Anche gli Eternalisti possono avere con loro delle piastrine – e quelli particolarmente accessoriati saranno spesso evidenziati – ma attenzione: queste piastrine potenziano anche le loro caratteristiche, quindi lo scontro potrebbe essere molto ostico.

- Certe piastrine sono più adatte a determinate situazioni o stili di gioco. Tenete da parte quelle che riducono i danni dai colpi alla testa, o che risucchiano il potere dei nemici, per quando vi troverete ad avere a che fare con Julianna.

CONSIGLI PER AFFRONTARE JULIANNA

- Julianna è il vero jolly di Deathloop. Che sia un PNG o che sia un altro giocatore a controllarla, vi affronterà utilizzando armi e strumenti diversi ogni volta. Può essere una buona opportunità per voi, perché avrete la possibilità di ottenere nuove ricompense… a patto che riusciate a sconfiggerla. Apparirà soltanto se nel distretto è presente un altro Visionario: cercate di attirarla lontano dal vostro bersaglio principale, prima di tentare di avvicinarlo.

- Anche quando Julianna appare come PNG arriverà da voi con tempismi del tutto variabili, quindi state sempre all’erta.

- Quando Julianna vi dà la caccia, non fidatevi di nessuno. Può assumere le sembianze di un Eternalista qualsiasi ed è difficile scovarla finché non si rivela. Cercate di sbarazzarvi di quanti più Eternalisti prima che arrivi e, a quel punto, se vedete un Eternalista a caso che corre in un’area già ripulita, potete stare certi che si tratta di Julianna.

- Ricordate che soltanto Colt ha la capacità di ritornare in vita due volte – utilizzatela a vostro vantaggio, trascinandola in situazioni senza uscita, ad esempio lanciando una granata a distanza ravvicinata o attivando degli esplosivi.

CONSIGLI PER IL COMBATTIMENTO

- Parlando invece di nemici comuni, gli Eternalisti non sono proprio le migliori guardie in circolazione. Anche dopo avervi scoperto avrete qualche secondo per reagire con un bel colpo di machete, prima che siano in grado di fare abbastanza baccano da chiamare aiuto. Anche gli scout dorati se la daranno spesso a gambe, in cerca di un riparo dietro al quale chiamare i rinforzi via radio – e in quei casi avrete modo di inseguirli e impedirglielo.

- Uccidere i nemici li farà svanire in una nuvola di polvere, e benché questo vi risparmi l’occultamento dei cadaveri, non pensate che gli Eternalisti ignoreranno per sempre queste pile di polvere: se noteranno che manca qualcuno all’appello si allerteranno, ma non daranno l’allarme finché non vi troveranno.

- Non sottovalutate la potenza dei calci! Possono essere usati per spingere i nemici troppo vicini alle sporgenze, facendoli cadere nel vuoto senza lasciare tracce, ed è una soluzione più rapida rispetto a un’esecuzione. Inoltre, se combinato a uno scatto, il calcio è in grado di lasciare a terra il nemico, permettendovi di attaccarlo ancora.

CONSIGLI PER L’ESPLORAZIONE

- L’isola di Blackreef cambia nel corso del giorno in maniera sostanziale. Non sono solo i percorsi delle truppe nemiche, ma anche lo stesso terreno che avete sotto i piedi. L’acqua si congela, formando blocchi di ghiaccio che possono fungere da piattaforme, valanghe di neve possono bloccare passaggi o aprirne altri, e alcune porte o finestre prima chiuse potrebbero aprirsi.

- State attenti alle telecamere e alle torrette: possono facilmente decretare la fine dei vostri piani. Fortunatamente il vostro Hackamajig può renderle benevole. Basta avvicinarsi ai dispositivi da hackerare e dare il via al procedimento, quindi potrete allontanarvi per mettervi al sicuro aspettando che l’hacking vada a buon fine.

- Potete disarmare le mine se vi avvicinate lentamente tenendo premuto il tasto "usa". Questi attrezzi sono piuttosto comuni in Deathloop e possono mettere la parola fine al vostro loop fin troppo in fretta. Tenete gli occhi aperti per scovare le loro luci lampeggianti o i fili di innesco, e alzate il volume per sentire i “bip” che si fanno sempre più frequenti man mano che vi avvicinate.

- Come potete facilmente immaginare, trattandosi di un gioco Arkane ci sono molte casseforti, combinazioni e lucchetti in giro per Blackreef – e alcuni di questi sono fondamentali per la storia, mentre altri sbloccano ricompense speciali. Tutti i codici di sblocco sono determinati casualmente all’inizio di una partita (quindi no, non possiamo darvi i nostri). Ci sono anche codici che si resettano a ogni loop, ma si tratta di una minoranza: nella maggior parte dei casi, una volta appreso un codice potrete utilizzarlo ancora nei successivi loop.

- Nel bene e nel male, i progressi vengono salvati soltanto all’inizio dell’esplorazione di una delle quattro aree di Blackreef e ogni volta che fate ritorno ai tunnel. Questo vuol dire che se abbandonerete la partita nel mezzo di una missione vi ritroverete di nuovo nei tunnel. Ma può essere anche utilizzato a vostro vantaggio: se fate scattare involontariamente un allarme o finite in uno scontro a fuoco del tutto sfavorevole, potete uscire e tornare al menu principale anziché morire e resettare l’intero loop.

