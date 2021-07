Da Deathloop all'edizione definitiva di Death Stranding: tutte le novità dell'evento State of Play

Sony aveva anticipato più volte di non aspettarsi grossissime novità dall'evento State of Play andato in onda nelle scorse ore, e la presentazione si è svolta come da copione: la casa giapponese ha approfittato di un breve evento per mostrare alcuni dei videogiochi che arriveranno su PS4 , PlayStation 5 e PSVR nei prossimi mesi, con uno sguardo a titoli come Deathloop (protagonista di un lungo video) e soprattutto Death Stranding: Director's Cut , versione definitiva dell'opera di Hideo Kojima .

Il primo annuncio di Sony è stato Moss: Book 2, sequel del gioco in realtà virtuale che vede il topolino Quill protagonista di un'avventura dalle tinte action: il seguito sarà disponibile per i possessori dell'headset VR prossimamente e, come confermato dagli sviluppatori di Polyarc, offrirà alcune novità molto interessanti.

C'è stato spazio, poi, per scoprire alcuni titoli inediti: da Arcadegeddon, una sorta di battle royale à la Fortnite disponibile da oggi in Accesso Anticipato, e Hunter's Arena: Legends, il cui debutto è previsto per il prossimo mese su entrambe le console domestiche di Sony. Sarà gratuito per gli utenti PS Plus.

Dopo una breve presentazione dei contenuti aggiuntivi di Tribes of Midgard e uno sguardo all'accattivante F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, il cui debutto è stato svelato proprio durante lo State of Play (appuntamento al 7 settembre per vivere l'avventura del coniglio Rayton), Sony ha mostrato un nuovo filmato dell'interessantissimo SIFU.

Il gioco di combattimento vedrà come protagonista un esperto di arti marziali che invecchia ogni volta che muore, mantenendo però la forza e la saggezza acquisita fino a quel momento. Da tenere d'occhio, nonostante il rinvio ai primi mesi del 2022 confermato dagli sviluppatori di Sloclap durante l'evento.

I ragazzi di Superbrothers sono saliti in cattedra per svelare un nuovo assaggio di JETT: The Fat Shore, uno dei giochi indipendenti più attesi dai giocatori PlayStation: si tratta di un'avventura basata sull'esplorazione spaziale che, se vogliamo, ricorda particolarmente No Man's Sky per la possibilità di scoprire nuovi pianeti alieni e andare in cerca di risorse, sia a piedi che grazie a un'astronave.

Uscirà quest'anno su entrambe le console, ma non c'è ancora una data concreta.

Tra un assaggio di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, presentato con un nuovo trailer dedicato alla storia, e Lost Judgment, sequel dello spin-off di Yakuza che arriverà a settembre (con upgrade gratuito per le versioni next-gen PS5 e Xbox Series X/S), la casa nipponica ha tolto i veli da Death Stranding: Director's Cut.

La versione definitiva del gioco di Kojima Productions che includerà nuove missioni, meccaniche di combattimento più avanzate, nuovi gadget e tanti altri contenuti, si è mostrata in un video che ha fornito una panoramica di ciò che ci attenderà il 24 settembre, quanto il gioco esordirà sul mercato: i possessori dell'attuale versione di gioco che potranno ottenere tutte le novità a fronte di un prezzo (10 euro) tutto sommato modico.

Il grande protagonista, come ampiamente prevedibile, è stato Deathloop: il nuovo gioco di Arkane Studios, uno degli studi acquisiti da Microsoft nell'affare che ha visto Bethesda entrare a far parte della famiglia Xbox Game Studios, è stato presentato con un lungo video di gameplay in cui il Game Director Dinga Bakaba ha spiegato tutte le particolarità di uno sparatutto basato sull'idea di loop temporali, morte e ripetizione.

Uscirà il 14 settembre su PlayStation 5 e PC, e sarà il primo gioco di Bethesda ad arrivare su una "console rivale" dopo l'acquisizione da 7 miliardi e mezzo da parte della casa di Redmond.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!