FC 24 Ultimate Team: arriva il tridente Haaland-Kane-Pavoletti!

La punta scandinava del Manchester City si consola con la prima carta nera della stagione in Ultimate Team , la modalità del videogioco sportivo EA Sports FC 24 . Per il Pallone d'Oro appuntamento al prossimo anno.

France Football ha assegnato a Lionel Messi l'ottavo Pallone d'Oro della carriera: non sono bastati i 38 gol segnati nel 2023 da Erling Haaland per battere la leggenda argentina che ha guidato al trionfo la sua Nazionale ai Mondiali.

Finalmente si comincia a carburare ed Electronic Arts confeziona uno squadrone della settimana di quelli da ricordare per i lettori di Mondo FUT. Il capitano è l'uragano Kane, che al Bayern Monaco sta segnando a raffica: per completare il dream team servono più o meno un milione e 400mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta il prescelto è Oliver Baumann (82), estremo difensore dell'Hoffenheim. Una soluzione da valutare con attenzione (14.000 crediti!) e una buona base di partenza per chi vuole creare una formazione che punta forte sulla Bundesliga.

In difesa questa settimana EA schiera la coppia di calciatrici Wendie Renard (89) e Katie McCabe (86): due ottime carte nere! La centrale del Lione è davvero forte, mentre l'esterno dell'Arsenal si fa apprezzare per la versatilità: per la prima servono 80.000 crediti, per la seconda circa 24.000 crediti. Completa l'inusuale terzetto difensivo Oscar De Marcos (85), terzino fenomenale dell'Athletic Bilbao: a 21.000 crediti è consigliatissimo.

IGN

In mezzo al campo spazio a Hirving Lozano (84), Isco (83), Joao Palhinha (85) e Georgino Wijnaldum (83): l'ex giocatore del Napoli può essere acquistato per 16.000 crediti, così come l'ex stella del Real Madrid. La valutazione del centrocampista portoghese è decisamente più alta: 85.000 crediti per il giocatore del Fulham sono comunque un buon affare. Più abbordabile, invece, quella dell'ex calciatore della Roma: 14.000 crediti per l'olandese si possono anche spendere.

A innescare il favoloso tandem d'attacco è stato scelto Edin Dzeko (85), ex giocatore dell'Inter che sta facendo bene anche nel Fenerbahce: per 18.000 crediti è da acquistare. Così come la coppia d'oro Erling Haaland (92) e Harry Kane (92): il norvegese è un fenomeno devastante in FUT e la prima carta nera della stagione non fa altro che esaltarne la forza e la vena realizzativa. Per acquistarlo servono 900.000 crediti, una cifra non alla portata di tutti. Decisamente più economico il bomber inglese approdato quest'anno alla corte del Bayern Monaco: per Kane bastano 160.000 crediti. Consigliati entrambi.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli dei nostri Alessandro Buongiorno (81) e Leonardo Pavoletti (80).

IGN

I GIOCATORI DI PREMIER E SERIE A Dopo il Player of the Month dedicato al campionato spagnolo, questa settimana è il turno di Premier League e Serie A. I candidati al premio di miglior giocatore del mese di ottobre del campionato inglese sono Douglas Luiz (78), Bryan Mbeumo (78), Pedro Neto (77), Declan Rice (85), Cristian Romero (82) e Mohamed Salah (89).

I prescelti per quello italiano sono Gleison Bremer (84), Khvicha Kvaratskhelia (86), Lautaro Martinez (87), Riccardo Orsolini (78), Christian Pulisic (79) e Matias Soulé (71).