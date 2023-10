FC 24 Ultimate Team: lo show di Berardi

Dopo la pausa forzata per le nazionali, la modalità Ultimate Team di FC 24 ritorna più in forma che mai con una Squadra della Settimana davvero interessante e un paio di card nere di grande spessore per coloro che seguono Mondo FUT .

Durante la pausa per le nazionali, l'olandese ha ottenuto la carta nera più alta dell'undici preparato da Electronic Arts, una formazione che scollina abbondantemente sopra quota un milione e 300mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA A difendere i pali della quinta Squadra della Settimana c'è il portierone dell'Empoli Etrit Berisha (80): l'albanese è reduce da un'ottima performance con la sua nazionale e si è guadagnato la prima carta nera della stagione da 10.500 crediti.

Il difensore centrale del Liverpool van Dijk ha segnato un rigore decisivo nella vittoria dell'Olanda sulla Grecia, una rete che gli è valsa una carta nera da 90 che supera gli 800mila crediti. Una quotazione da top player assoluto per un centrale che fa ancora la differenza in FC 24. Per chi è alla ricerca di un ottimo difensore c'è Nicolas Otamendi (84) campione del mondo con l'Argentina di Messi. La sua carta non è affatto male ed è acquistabile per una cifra ragionevole, circa 22mila crediti. Meno convincente, invece, la card di Jonathan Clauss (84), laterale del Marsiglia di Rino Gattuso: i 19mila crediti richiesti sono decisamente troppi.

In mezzo al campo troviamo la stella della nazionale americana femminile Megan Rapinoe (86), Fredrik Aursnes (82), Lee Kang In (82) e Dodi Lukébakio (82). Per la leggenda a stelle e strisce siamo sui 26mila crediti, per l'esterno del PSG sugli 11mila crediti così come per il centrocampista del Siviglia. La carta più interessante, però, è quella di Aursnes del Benfica che viene via per solo 12mila crediti.

In attacco spazio al tridente Domenico Berardi (87), Bruno Fernandes (89), Roland Sallai (81): un trio davvero particolare. L'attaccante del Sassuolo piace molto in questa prima carta nera, soprattutto per la quotazione accessibile se confrontata a quella della stella portoghese del Manchester United.

Per il buon Domenico bastano 60mila crediti, per Bruno invece ce ne vogliono quasi il triplo (163mila crediti). Meno interessante quella del bomber ungherese del Friburgo: per 11mila crediti è possibile trovare di meglio. In panchina consigliamo di tenere d'occhio Jesper Karlsson (81) e Roberto Skov (80).

INNOVATORI La scorsa settimana Ultimate Team ha dato il benvenuto a una nuova tipologia di carte ribattezzata Innovatori ("Trailblazers" nella versione inglese): i protagonisti di queste carte sono alcuni dei calciatori che hanno iniziato alla grande questa stagione.

I giocatori selezionati avranno statistiche migliorate e anche uno "Stile di gioco" differente da quello della versione base.