FC 24 Ultimate Team: Giroud debutta come portiere

Sono trascorsi sette giorni ma non ci sono carte nere con un punteggio complessivo da più di 90: fortunatamente, però, i buoni giocatori non mancano.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Si parte con Olivier Giroud (84) in versione portiere: 26mila crediti per il francese possono essere un piacevole azzardo, soprattutto se si è tifosi del Milan. Piccola precisazione: la carta da portiere è nettamente superiore a quella da attaccante! In difesa EA propone James Tavernier (82) e Cristian Romero (84): il laterale dei Rangers è davvero buono in questa prima carta nera da 10.500 crediti; non male neanche il centrale degli Spurs che può essere acquistato per 26mila crediti.

In mezzo al campo ritroviamo una vecchia conoscenza della Serie A come Sergej Milinkovic-Savić (87), il talentuoso Federico Valverde (89) e la giovane stella Scott McTominay (82). Per il serbo che milita nell'Al Hilal siamo sui 37mila crediti, per l'uruguaiano del Real Madrid sugli 820mila crediti, 11.500 crediti per lo scozzese del Manchester United. Meno economici gli esterni proposti da EA: l'ex juventino Kingsley Coman (86) viaggia sui 185mila crediti e si conferma un laterale di razza; Raheem Sterling (85) ha tutte quelle qualità per far felici gli allenatori di FUT che puntano su una formazione tutta Premier, meno la quotazione che sfiora gli 80mila crediti.

IGN

Molto più interessante il reparto offensivo che può contare su una versione migliorata di Romelu Lukaku (86), sulla talentuosa Leicy Santos (82) e sul ritrovato Pierre-Emerick Aubameyang (85): per la prima carta nera della stagione bisogna spendere almeno 25mila crediti, mentre per la trequartista colombiana bastano 10.500 crediti. Molto più costosa la prima carta nera dedicata all'ex stella di Borussia Dortmund e Arsenal: il gabonese non ha perso la sua velocità al Marsiglia e vale 50mila crediti.

In panchina consigliamo di fare un'occhiata alla giocatrice del Paris FC Luisa Fleury (82), al centrale del Galatasaray Davinson Sanchez (81) e all'esterno Darlin Yongwa (80) del Lorient.

IGN