EA Sports FC 24, le strategie per diventare campioni di calcio virtuale

Padroneggiare al meglio tutte queste caratteristiche di gameplay potrebbe non essere un processo immediato, ma in questa guida abbiamo raccolto guide e trucchi che vi aiuteranno a diventare dei giocatori migliori.

L’ALLENAMENTO RENDE MIGLIORI Esattamente come succede nel mondo del calcio, anche in FC 24 potrete ottenere ottimi risultati attraverso l’allenamento. Per migliorare la vostra abilità avrete a disposizione tante opzioni che vi permetteranno di fare pratica nella modalità arena, all’interno della quale potrete aggiungere o ridurre il numero di compagni di squadra o di avversari per allenarvi in determinate situazioni di gioco.

Avrete inoltre la possibilità di allenarvi sui calci di punizione, rigori e calci d’angolo scegliendo di volta in volta il tiratore che preferite. In caso di necessità potrete anche consultare il menu di aiuto e ricevere informazioni su come eseguire determinati dribbling, oppure per comprendere al meglio come mettere in pratica le tecniche avanzate relative a passaggi, tiri e anche dribbling che vi permetteranno di diventare competitivi.

DISATTIVATE LA DIFESA AVANZATA La Difesa Avanzata di EA Sports FC 24 è un’impostazione legata ai comandi che sconsigliamo ai giocatori meno esperti, i quali faranno bene a optare per la classica Difesa Tattica così da avere vita più facile quando si tratta di fermare le azioni offensive della squadra che state affrontando.

Attivando alcune impostazioni come "Aiuto intercettazione passaggi" e "Aiuto parate" potrete difendere e di parare con più efficacia, mentre su PS5 vi consigliamo di disattivare i grilletti adattivi poiché possono essere fastidiosi da gestire durante la partita, stesso discorso per lo Scatto analogico che non offre alcun tipo di beneficio per quel che riguarda lo sprint e il movimento dei calciatori.

OGNI SQUADRA HA I SUOI PUNTI DI FORZA Nel caso abbiate difficoltà a vincere le partite anche scegliendo alcune delle squadre più forti al mondo, oppure quella che avete creato nella modalità Ultimate Team, il problema potrebbe anche dipendere dal fatto che non siete ancora in grado di sfruttare il potenziale dei vostri calciatori.

Oltre a fare attenzione alle loro caratteristiche per farli rendere al meglio, dovrete scegliere un modulo adatto ai punti di forza di tutto il team e capace di sfruttare quelli deboli degli avversari. Cambiare ruolo o posizione di un giocatore non adatto a ricoprire specifiche zone del campo vi creerà sempre problemi, mentre adattare il vostro stile di gioco a quello della squadra utilizzata ne esalterà le caratteristiche e aumenterà le vostre probabilità di vittoria.

L’UTILIZZO DELLE TATTICHE PERSONALIZZATE A prescindere dalla modalità scelta, l’uso delle tattiche personalizzate permette di tirare fuori il potenziale della propria squadra dando ai singoli giocatori (o a tutto il team) delle istruzioni precise sui movimenti da compiere, oppure l’atteggiamento da adottare in fase difensiva e quella offensiva.

Ad esempio, potrete ordinare ai terzini di non spingere troppo contro avversari molto forti nel contropiede, così come agli esterni di restare alti per creare la superiorità numerica quando c’è da attaccare. Avrete a disposizione numerose possibilità per impostare i vari aspetti legati alle tattiche avanzate, così da personalizzare anche il comportamento in campo della squadra durante la fase di possesso, le azioni di contropiede e quando ci sarà da attaccare rapidamente l’area di rigore degli avversari.

A LEZIONE DI DRIBBLING EA Sports FC 24 mette a disposizione un vasto numero di dribbling e finte per mandare in confusione gli avversari, non solo spettacolari da ammirare ma anche efficaci per superare i difensori con i calciatori più tecnici. Per eseguire quelle più complesse è necessario fare tanta pratica e premere diverse combinazioni di tasti, dunque se non siete tanto esperti è decisamente meglio utilizzare quelle più semplici.

Per riuscire a completare un dribbling con successo è importante eseguirlo con il giusto tempismo, mentre per l’elastico o la finta di tiro è bene tenere a mente anche la direzione del pallone. Chiaramente utilizzare un calciatore con un valore di tecnica e di dribbling molto alto aumenterà la possibilità di successo quando ci si esibisce in una finta, mentre nelle modalità in cui fare pratica potrete esercitarvi a più non posso così da diventare dei veri maestri del dribbling.

LA PRECISIONE È TUTTO Nel caso vogliate passare al livello successivo e dimostrare di che pasta siete fatti, dopo qualche ora di gioco potrete mettervi alla prova con i controlli avanzati ed esercitarvi nel passaggio di precisione e nel tiro di precisione. Queste due tecniche permettono di piazzare il pallone nella zona del campo che volete, in modo tale da poter superare facilmente i difensori e battere i portieri mettendo la palla nell’angolino, anche se in entrambi i casi sacrificherete la potenza per favorire la precisione dei vostri gesti tecnici.

Facendo tanta pratica sarete in grado di essere molto più precisi, soprattutto durante le fasi offensive, così da poter segnare con meno fatica anche quando vi troverete ad affrontare avversari piuttosto impegnativi da battere.