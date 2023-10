FC 24 Ultimate Team: Serie A al top con Lautaro, Kvara e Orsolini

Finalmente è partita la nuova stagione di Mondo FUT grazie all'attesissimo EA Sports FC 24 , il nuovo titolo sportivo di Electronic Arts ! Per l'occasione, la software house canadese ha preparato non una ma ben tre Squadre della Settimana : da Robert Lewandowski ad Harry Kane, passando per Kvaratskhelia, ci sono tutte le superstar per costruire un dream team competitivo già nei primissimi giorni di vita del videogioco.

Non mancano i grandi affari per iniziare al meglio la stagione: il nostro consiglio è di non sottovalutare le calciatrici!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 3 Si parte con il botto: la quaterna realizzata da Lautaro Martínez (88) contro la Salernitana è valsa al bomber argentino dell'Inter i gradi di capitano del terzo squadrone della settimana (da un milione e 100mila di crediti). Una carta nera da 100mila crediti piuttosto costosa, considerando che quella oro si può tranquillamente acquistare per circa 12mila crediti. A fargli compagnia in attacco troviamo Ollie Watkins (85), attaccante dell'Aston Villa. Rispetto a Lautaro la differenza tra carta nera e oro è molto più marcata, non solo nelle quotazioni (110mila contro 9mila crediti) ma anche nei parametri. L'inglese resta consigliatissimo.

Completano l'attacco la bomber del Madrid CFF Racheal Kundananji (85) e Alassane Plea (81), centravanti del Borussia Mönchengladbach. La giocatrice dello Zambia è davvero fenomenale in FUT ed è piuttosto costosa, circa 140mila crediti. Il francese, invece, non convince in questa prima carta nera: 10mila crediti sono davvero troppi.

IGN

Per il centrocampo EA propone il trio delle meraviglie composto da Martin Ødegaard (88), Jude Bellingham (87) e Khvicha Kvarastskhelia (87): per il talento norvegese dell'Arsenal servono 110mila crediti, per quello inglese del Real Madrid oltre 400mila crediti e circa 185mila crediti per il georgiano del Napoli. Completano il pacchetto difensivo i due centrali Toby Alderweireld (84) e Joachim Andersen (82), coadiuvati sulle fasce da Alejandro Grimaldo (86) e Riccardo Orsolini (82).

I due centraloni sono più che discreti e si possono acquistare per 10mila/11mila crediti mentre per il laterale spagnolo del Bayer Leverkusen siamo su cifre importanti, circa 70mila crediti. Più economico l'esterno del Bologna che può essere acquistato per 10.500 crediti e può fare tutta la fascia. Conclude lo squadrone Mory Diaw (80), portiere del Clermont Foot da 9mila crediti. In panchina segnaliamo Riley McGree (80), Jordan Teze (81) e Luis Javier Suarez (81).

IGN

LE PRIME DUE SQUADRE DELLA SETTIMANA Nella primissima squadra realizzata da EA risplendevano le stelle di Robert Lewandowski (91), Mohamed Salah (90) e Paulo Dybala (87). Il primo è acquistabile per 160mila crediti, il secondo per 650mila crediti e il terzo per 100mila crediti. Nella seconda spiccavano Harry Kane (91) in versione bavarese, il suo ex compagno di squadra negli Spurs Heung Min Son (88) e il nuovo bomber del PSG Gonçalo Ramos (83). Per l'inglese siamo sui 130mila crediti, per il sud coreano sui 590mila crediti e per il portoghese sugli 11mila crediti. Tre bomber per tre budget diversi!

Per chi cerca un paio di difensori con cui costruire la prima squadra, in panchina segnaliamo gli ottimi Alexander Djiku (81) e Jean-Clair Todibo (82).