FIFA 23 Ultimate Team: aspettando il Pallone d'Oro, Haaland conquista i Futties

Aspettando il nuovo franchise sportivo che raccoglierà il testimone da FIFA dopo trent'anni di onorata carriera, Electronic Arts ha preparato un'interessante promozione che permetterà di trasferire alcuni contenuti dal nuovo al vecchio gioco.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE

Partenza con il botto per lo squadrone numero 6 dei Futties: in attacco troviamo Robert Lewandowski (99) ed Erling Haaland (99), due dei migliori attaccanti in circolazione. Il polacco ha confermato le sue doti di straordinario di realizzatore anche tra le fila del Barcellona: un milione e 600mila crediti sono una cifra notevole per un giocatore ancora fenomenale.