FIFA 23 Ultimate Team: tra gli "Oscar" di EA c'è anche Benzema

Manca meno di un mese all'uscita di FC 24 , in arrivo su PC e console a fine settembre, ma Electronic Arts non smette di supportare il suo FIFA 23 e la modalità Ultimate Team con nuove carte Futties .

Benzema ha salutato il Real Madrid dopo 14 stagioni e si è guadagnato un carta Futties tra le fila dell'Al-Ittihād: per acquistarla servono circa un milione e 600mila crediti. Per chi è alla ricerca di un centravanti implacabile in area di rigore, il francese si conferma ancora tra i migliori.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE L'ex portiere della Roma Alisson (98) si è portato a casa una card Futties spettacolare: l'estremo difensore del Liverpool di Klopp per 48mila è un affare clamoroso. Da comprare a occhi chiusi! Ottima anche l'ottava carta stagione di Marcus Rashford (98), la giovane stella del Manchester United. Consigliato anche se la sua valutazione è di quelle importanti, oltre 600mila crediti!

Una leggenda come David Ginola (97) poteva mancare all'appello? L'ex testimonial di FIFA 97 e stella dei magpies di Newcastle si è meritato una card da 460mila crediti: per chi necessita di un centrocampista che parte dalla sinistra e svaria è un acquisto da tenere in grande considerazione. Alessandro Florenzi (97) nel Milan è riuscito coronare il sogno scudetto: in versione centrocampista può essere una soluzione interessante. Non costa poco, però: per l'ex giocatore della Roma siamo sui 120mila crediti.

Robbie Keane (96), ex stella dell'Irlanda con un passato da meteora nell'Inter di Moratti, è stato premiato da EA con una nuova carta Futties: per l'attaccante di Dublino bastano 37mila crediti. Un'altra leggenda è stata omaggiata con una card viola: stiamo parlando di Jay-Jay Okocha (96). Il fantasista nigeriano si porta a casa una carta discreta da 90mila crediti: consigliata soprattutto ai fan di PSG e Bolton.

Per chi è alla ricerca di un centrale affidabile Ronald Araujo (96) merita più di un'occhiata: l'uruguaiano del Barcellona è davvero forte anche se non ha un prezzo accessibile (260mila crediti). Un altro ex blaugrana si è guadagnato una carta Futties di grande spessore: stiamo parlando di Javier Mascherano (95). La card del "Jefecito" è un super affare: 86mila crediti per un centrocampista difensivo di quel livello sono praticamente regalati!

Completano lo squadrone due vecchie conoscenze del calcio internazionale: Radamel Falcao (95) e Dries Mertens (95). L'attaccante colombiano è attualmente in forza al Rayo Vallecano e conferma le sue straordinarie abilità di bomber con una card dallo straordinario rapporto qualità/prezzo (21mila crediti); l'ex idolo del Napoli non è da meno e si fa apprezzare per gol e assist e una quotazione da 20mila crediti.

