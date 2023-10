FC 24 Ultimate Team: la strana coppia Luis Alberto-Politano

Non mancano sorprese nell'ultima rosa della Squadra della Settimana di EA: il capitano è Antoine Griezmann (89) dell'Atletico Madrid che si è meritato la prima carta nera della stagione grazie alla tripletta inflitta al Celta Vigo in campionato. Una card davvero interessante ma dal costo proibitivo: per il "piccolo diavolo francese" servono 700mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta tocca a Stole Dimitrievski (82), estremo difensore del Rayo Vallecano. Una scelta interessante (costa solo 10.500 crediti!) per chi vuole partire con una formazione ispirata alla Liga spagnola. A fargli compagnia troviamo la centrale Lauren Barnes (84) dell'OL Reign e Carlo Soler (82), laterale del PSG: l'americana può essere acquistata per 14mila crediti, lo spagnolo per 11mila crediti. La Barnes resta consigliata.

IGN

In mezzo al campo il talento e le alternative ai soliti nomi non mancano. A colpire sono soprattutto le doti difensive del duo Douglas Luiz (82)-Leon Goretzka (86), coadiuvati sulle corsie laterali da Nicole Anyomi (83) e Jeremy Frimpong (85). Per il solido brasiliano dell'Aston Villa servono 11mila crediti, per il tuttofare del Bayern Monaco si sfonda quota 200mila crediti (consigliatissimo). Per la giocatrice dell'Eintracht Francoforte, invece, bastano 14mila crediti, uno zero in più per l'olandese che milita nel Bayer Leverkusen anche se c'è di meglio a quelle cifre.

Come trequartista, invece, Luis Alberto (87) guadagna le luci della ribalta con una carta nera di discreta fattura da 27mila crediti: un acquisto imprescindibile per tutti i tifosi della Lazio. In attacco spazio alle magie del sopracitato Griezmann e alla coppia Loïs Openda (84)-Matteo Politano (84): per il belga servono 80mila crediti, per l'italiano 14mila crediti. Due carte discrete, nulla di più. In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Vangelis Pavlidis (82) e Momodou Lamin Sonko (80).

IGN

INNOVATORI Dopo due settimane dedicate alle carte degli Innovatori, questa settimana EA torna al classico con il premio Player of the Month dedicato al campionato spagnolo. Ecco i cinque prescelti: Bellingham (86), Isco (80), João Félix (81), Griezmann (88) e Aleix García (80).

Nel frattempo, l’ultimo aggiornamento di FC 24 ha introdotto un'inattesa novità che riguarda soprattutto la modalità Carriera: sono state finalmente inserite in modo ufficiale (stemmi, nome e maglie) le squadre di Brescia e Lecco.