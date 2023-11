FC 24 Ultimate Team: Çalhanoğlu suona la carica!

Tre vittorie e un pareggio sono decisamente un buon bottino, ma il risultato sembra non aver impressionato più di tanto EA: lo studio ha puntato su altre prestazioni per preparare l'undici settimanale della modalità Ultimate Team per il gioco sportivo FC 24, protagonista di questo episodio di Mondo FUT.

Dopo il primo vero dream team della stagione, Electronic Arts vola basso in questo ottavo appuntamento, ma per completare la formazione proposta bisogna sborsare più o meno un milione e 700mila di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Il capitano della squadra di questa settimana è il portierone del Barcellona, Ter Stegen (90). L'estremo difensore tedesco può essere acquistato per una cifra importante, circa 120mila crediti: si tratta di una delle migliori carte nere attualmente disponibili.

In difesa i prescelti sono Dayot Upamecano (85) del Bayern Monaco, Millie Bright (86) del Chelsea Women e Moussa Niakhate (83) del Nottingham Forest. Per il francese sono necessari circa 200mila crediti, per la centrale inglese 26mila crediti, per il senegalese 23mila crediti. Quest'ultimo resta consigliatissimo grazie a un impareggiabile rapporto qualità/prezzo.

In mezzo al campo troviamo Hakan Çalhanoğlu (86), Oican Sancet (85), Alex Grimaldo (87), Salma Paralluelo (86) e Wilfred Zaha (85). Per il centrocampista turco dell'Inter bisogna sborsare 26mila crediti, più o meno la stessa cifra per il trequartista spagnolo dell'Athletic Bilbao. Per lo spagnolo in forza al Bayer Leverkusen, invece, si arriva a quota 120mila crediti (un po' troppi!). Idem per la forte centrocampista del Barcellona Women: la Paralluelo può essere acquistata con 240mila crediti. Decisamente più economico e con un miglior rapporto qualità/prezzo è Zaha: I 24mila crediti richiesti per il giocatore della Costa d'Avorio sono pochi!

In attacco EA propone la strana coppia Ousmane Dembele (87) e Simon Banza (86) che promette scintille e gol a profusione: per la stellina del Paris Saint-Germain siamo su una quotazione da top player circa 530mila crediti; per il bomber del Braga bastano 26mila crediti. Tra i due consigliamo di puntare sull'attaccante del Congo: la sua prima carta nera è tanta roba!

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Adrien Tameze (83) del Torino, Artem Dovbyk (83) del Girona e Willum Willumsson (83) dei Go Ahead Eagles.

IL GIOCATORE DELLA BUNDESLIGA Dopo averci deliziato con i Player of the Month dedicati alla Serie A, Liga e Premier League all'appello mancava solo la Bundesliga. I candidati al premio di giocatore del mese di ottobre del massimo campionato tedesco sono: Jeremie Frimpogn (Bayer Leverkusen), Loïs Openda (Lipsia), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Harry Kane (Bayern Monaco) e Leroy Sané (Bayern Monaco).

Nel frattempo Jude Bellingham (88) si è aggiudicato il premio Player of the Month di ottobre, assegnato al giocatore del mese della Liga spagnola.