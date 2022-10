FIFA 23 Ultimate Team: Mbappé e Martínez, coppia da sogno!

In panchina troviamo anche il mattatore dell'ultimo big match tra Milan e Juventus, ossia Brahim Díaz .

Nelle coppe europee le italiane sono state le protagoniste assolute dell'ultimo turno (anche in negativo). In campionato, invece, i ragazzi di EA hanno apprezzato moltissimo la prestazione di Lautaro che gli è valsa la prima carta nera stagionale nella sesta Squadra della Settimana. Il capitano, però, è la superstar del PSG Mbappé con una card da quasi tre milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #6 – In porta il protagonista è Odisseas Vlachodimos (84), portiere del Benfica che i tifosi bianconeri conoscono bene. Una carta nera decente nulla di più: 11mila consigliati solo ai supporter portoghesi.

Un giocatore che ha lasciato pochi mesi fa la Juventus è il leader della difesa di EA: stiamo parlando di Matthijs de Ligt (86) che sta ritrovando giornata dopo giornata lo smalto dei giorni migliori nel Bayern Monaco. L'olandese è alla terza carta stagionale (la prima nera) e si conferma un ottimo centrale in FUT, con un buon rapporto qualità/prezzo, circa 35mila crediti. Completano la linea difensiva l'ex atalantino Timothy Castagne (84) e il laziale Adam Marušic (82): consigliatissimo l'esterno di Sarri che viene via per 10.500 crediti (il belga costa 11mila).

In mediana ritroviamo un fenomeno assoluto come Casemiro (90) e il talentuoso centrocampista inglese Jude Bellingham (86) supportati sulle fasce da Ousmane Dembélé (85) e Steven Berghuis (84) e dal nostro Vincenzo Grifo (84) nel ruolo di trequartista. Un quintetto in grado di garantire fantasia, velocità e solidità ma difficile da consigliare. Il brasiliano del Manchester United e l'inglese del Borussia Dortmund costano decisamente troppo (rispettivamente 115mila e 92mila crediti), mentre il francese del Barcellona è assolutamente fuori mercato sfiorando i 450mila crediti. Molto meglio l'olandese dell'Ajax che costa "solo" 12mila crediti e il centrocampista italiano che milita nel Friburgo acquistabile per 10mila crediti.

In attacco brilla la coppia formata da Kylian Mbappé (92) e Lautaro Martinez (87): il francese sfiora i tre milioni di crediti, l'argentino i 60mila crediti. Due attaccanti fantastici e due carte nere che possono fare differenza in FUT: il toro nerazzurro è chiaramente quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Oltre all'accoppiata Antoine Griezmann (85) e Alexandre (84), in panchina i nomi caldi da seguire sono quelli di Manuel Palacios (76) e Adrien Rabiot (83).

È TEMPO DI VOTARE! – EA ha finalmente svelato le nomination per quanto riguarda il giocatore del mese di ottobre della Liga spagnola. Tra i sei prescelti ritroviamo delle facce conosciute come il bomber polacco del Barcellona Robert Lewandowski (91), il centrocampista uruguaiano del Real Madrid Federico Valverde (84) e il francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann (83). Per votare è necessario andare sul sito ufficiale di FIFA 23.

