FIFA 23 Ultimate Team: Donnarumma c'è!

Nel frattempo stanno arrivando le attese carte Road to the Knockouts dedicate alle coppe europee.

Dopo le prestazioni in chiaroscuro delle nostre squadre in Champions League e nelle altre coppe, per stemperare la delusione che c'è di meglio di un po' di FUT?

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #4

Gigio Donnarumma (89)

– La quarta squadra della stagione ripropone unin grande spolvero che viene proposto in versione capitano. Il portierone della Nazionale e del PSG piace e non poco nella prima carta nera della stagione: 51mila crediti sono una bella cifra ma li vale tutti.

Il terzetto difensivo proposto da EA è composto da

Jeremie Frimpong (83)

Fikayo Tomori (86)

João Cancelo (89)

è di buon livello: il migliore dei tre è senza dubbio il centrale del Milan, reduce da una serie di prestazioni altalenanti. In versione nera è spettacolare, così come il suo costo, circa 250mila crediti. Il portoghese del Manchester City e l'olandese del Bayer Leverkusen invece non convincono: il primo viaggia sui 200mila crediti, il secondo sui 40mila crediti.

IGN

In mezzo al campo a dare un po' d'ordine troviamo

Pedri (85)

Bruno Guimarães (81)

Ángel Correa (85)

Gabriel Martinelli (84)

Mason Mount (86)

accompagni ai lati da, connelle vesti di trequartista. Cinque centrocampisti di buon livello, cinque carte discrete, nulla di più. Lo spagnolo del Barcellona e il brasiliano del Newcastle costano rispettivamente 40mila e 19mila crediti: tra i due il migliore è senza dubbio il centrocampista difensivo dei magpies. Le carte dell'argentino dell'Atletico (68mila crediti) e del brasiliano dell'Arsenal (22mila crediti), purtroppo, non sono nulla di speciale, così come quella del talentuoso centrocampista inglese del Chelsea (21mila crediti): il nostro consiglio è di lasciar perdere.

In attacco abbiamo la strana coppia

Luis Muriel (84)

Joselu (83)

: il colombiano dell'Atalanta è uno dei giocatori più usati e amati in FUT. Anche in FIFA 23 conferma le sue doti con una prima card nera interessante da 35mila crediti. Stupisce in negativo quella dello spagnolo dell'Espanyol: troppo lento, 11mila crediti semplicemente buttati.

In panchina i nomi caldi da seguire sono quelli del francese

Anthony Modeste (82)

Enner Valencia (81)

e dell'ecuadoregno: entrambi consigliatissimi.

IGN

FIFA 23 DA RECORD

10,3 milioni di giocatori nella prima settimana di FIFA 23

- Electronic Arts ha registrato ben, la performance migliore mai realizzata da un qualsiasi titolo della serie calcistica. Contemporaneamente è arrivato il Live Tuning Update 2 per PC (Origin/Steam), PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, che ha sistemato un po' di bug e aggiornato diverse cosucce.

Sono disponibili intanto le prime carte Road to the Knockouts

dedicate alle fasi a gironi della Champions League, Europa League e Conference League.