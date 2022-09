FIFA 23 Ultimate Team: è partita la nuova stagione!

Per costruire il proprio dream team è buona regola dare un'occhiata alla Squadra della Settimana preparata da EA : i giocatori che possono fare la differenza in campo non mancano mai, ma nella prima compagine a brillare è soprattutto la stella di Kevin De Bruyne (92) .

Spendere 375mila crediti per il tuttocampista di Guardiola può essere un buon investimento, soprattutto per iniziare con il piglio giusto l'intensa stagione di FUT appena iniziata.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA

Jeremías Ledesma (83)

– Tra i pali abbiamo la prima sorpresa della stagione, portiere argentino che milita nel Cadice. Si tratta di una carta nera normalissima e con 11mila crediti è possibile trovare di meglio.

In difesa siamo rimasti ben impressionati da

Hamari Traoré (85)

William Saliba (83)

Mario Rui (82)

, il terzino del Rennes che si fa apprezzare per l'ottimo rapporto qualità/prezzo: 20mila crediti si possono tranquillamente spendere.compongono il terzetto difensivo: il centrale francese dell'Arsenal è davvero buono ma costicchia un po' troppo (58mila crediti), mentre il laterale portoghese del Napoli non convince completamente (12mila crediti).

IGN

A far compagnia al fenomenale De Bruyne in cabina di regia troviamo

Cody Gakpo (85)

Federico Valverde (86)

Heung Min Son (90)

Téji Savanier (84)

, centrocampista del PSV: 23mila crediti sono una discreta cifra da investire per un giocatore piuttosto eclettico. Sugli esterni EA ha piazzato l'ottimoe il sensazionale: due giocatori in grado di fare la differenza, due card con un rapporto qualità/prezzo discutibile. Il giocatore di Conte viaggia su quotazioni da top player assoluto (445mila crediti), mentre l'uruguaiano rilanciato da Ancelotti ha una valutazione che si aggira sui 110mila crediti: troppo per entrambi., nonostante un prezzo accessibile (14mila), non riesce a convincere in questa prima carta nera: troppo lento per i canoni di FUT.

Molto più interessante il duo d'attacco composto da

Ciro Immobile (87)

Gerard Deulofeu (83)

Moussa Djitté (78)

Palhinha (84)

Pablo Maffeo (82)

. Il bomber della Lazio per 43mila è l'ideale per iniziare la propria avventura in FUT, mentre l'esterno dell'Udinese potrebbe essere una soluzione interessante, anche se la prima carta nera stagionale costa un po' troppo, circa 33mila crediti. In panchina i nomi caldi da seguire sono quelli di

IGN

IL GIOCATORE DEL MESE DI SETTEMBRE

Ones to Watch

Sadio Mané

Erling Haaland

Robert Lewandowski

Paulo Dybala

Renato Sanches

Ángel Di María

Gabriel Jesus

– Oltre alla Squadra della Settimana EA (è stato pubblicato anche il secondo team ufficiale che analizzeremo nella prossima puntata) ha reso disponibili le prime carte: tra i giocatori “da tenere d'occhio” ci sono

Da segnalare, poi, la possibilità di votare sul sito ufficiale di Electronic Arts il giocatore del mese di settembre della Serie A: i cinque fortunati sono

Rodrigo Becao (75)

Merih Demiral (77)

Theo Hernandez (85)

Kim Min Jae (79)

Milinkovic-Savic (86)