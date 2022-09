FIFA 22 Ultimate Team: c'è sempre Ciro Immobile!

Si tratta di un'iniziativa che coinvolge non soltanto l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis, che sarà selezionabile nella modalità Carriera di FIFA 23, ma anche tutti i calciatori più famosi dello show televisivo come Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya e Dani Rojas. Una mossa inaspettata ma decisamente apprezzabile per vivere l'ultimo capitolo della serie FIFA in modo differente.

LA SQUADRA MUTAFORMA #4

– È iniziato ufficialmente il countdown per FIFA 23: per avere qualche idea o suggerimento su come costruire la prima squadra della stagione in FUT, diamo un'occhiata all'ultimo appuntamento dedicato alle carte "Mutaforma" di FIFA 22.

Questa volta si parte con

N'Golo Kanté (98)

Abedi Pelé (98)

, il tuttocampista del Chelsea, e con il leggendario, una vecchia stella del Ghana. Anche in versione trequartista il perno della nazionale francese di Deschamps si conferma fenomenale, con una quotazione dalle assoluta della Premier League, circa un milione e 700mila crediti. La leggenda ghanese si dimostra una sentenza anche nell'inedito ruolo di laterale sinistro e per 26mila crediti resta consigliatissimo.

Molto interessante anche la carta dedicata

Joe Cole (96)

Pepe (92)

Antonio Di Natale (97)

, storico centrocampista del Chelsea di Mourinho che per 14mila crediti è un super affare. Come bomber, poi, segnaliamo il portoghese, che può far valere il suo imponente fisico in area di rigore al prezzo di "soli" 14mila crediti. Fantastica, poi, la carta dedicata al nostro: 94mila crediti si spendono a occhi chiusi.

IGN

Matthijs de Ligt (95)

Thomas Delaine (93)

voleva giocare più avanti ed EA lo ha accontentato con un'imperdibile carta da centrocampista da 15mila crediti. Ottima anche la card didel Metz, soprattutto a 12mila crediti.

Il reparto difensivo è composto dalla coppia

Kyle Walker (95)

Alexis Claude-Maurice (93)

Iván Córdoba (97)

Clint Dempsey (94)

e da due vecchie glorie come: per i primi due servono rispettivamente 190mila e 45mila crediti; per gli altri due 17mila e 14mila crediti.

IGN

ARRIVA LA WEB APP

Web App di FIFA 23

Sfide Creazione Rosa

– Già da qualche giorno è possibile utilizzare sul proprio browser la(si trova sul sito ufficiale di EA), uno strumento prezioso per gestire non solo il calciomercato ma anche le proprie formazioni, lee molto altro.

Nel frattempo, EA ha annunciato la

prima Squadra della Settimana di FIFA 23

Ciro Immobile (87)

con protagonista il nostro, che analizzeremo in modo dettagliato nella prossima puntata di Mondo FUT.