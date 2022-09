FIFA 22 Ultimate Team: è il turno di Ginola

Nel mentre, però, ci sono gioie e dolori per le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee: il momento di difficoltà dell'ex Piemonte Calcio ha segnato l'ultima travagliata settimana calcistica, suggellata dai successi nella "coppa dalle grandi orecchie" delle squadre milanesi e del sempre più sorprendente Napoli di Spalletti. Per uscire dalla crisi il buon Allegri avrebbe davvero bisogno di qualche cambio di ruolo, come quelli proposti dalle carte Mutaforma.

LA SQUADRA MUTAFORMA #3

David Ginola (98)

– La terza infornata delle carte "Mutaforma" (Shapeshifters) ci ha regalato una serie di graditissime sorprese. Si parte con, centrocampista/trequartista francese degli anni Novanta che saltava gli avversari come birilli con i suoi dribbling fulminei. EA lo propone nell'inedito ruolo di prima punta: 780mila crediti sono una bella cifra ma si possono spendere.

Franck Ribéry (98)

Marcus Rashford (97)

Leroy Sané (96)

ha avuto una stagione difficoltosa nella Salernitana che gli è valsa comunque una spettacolare carta Mutaforma acquistabile per 45mila crediti: per chi ama il bel calcio è consigliatissima.come trequartista potrebbe essere la soluzione vincente per molti allenatori di FUT, soprattutto a 65mila crediti, così come, che sta attraversando un fantastico periodo di forma nel Bayern Monaco: 15mila crediti per un giocatore così devastante sono un grandissimo affare.

Dopo Ginola abbiamo un'altra leggenda della Premier League: lo svedese

Freddie Ljungberg (94)

Fernando Morientes Sánchez (93)

Mario Gomez (95)

, un trequartista di grande talento a un costo piuttosto contenuto (14mila crediti). A fargli compagnia nell'inedito ruolo di centrocampista offensivo c'è un bomber del calibro diche impressiona nel nuovo ruolo (13.500 crediti). In difesa, invece, troviamo un attaccante comeche nelle vesti di centrale roccioso piace e non poco: per 12mila crediti è grandissimo affare.

A fargli compagnia ci sono gli ottimi

Federico Valverde (95)

Marc Cucurella (92)

Felipe (92)

, due esterni di grande qualità: il primo è consigliatissimo (22mila crediti), il secondo un po' meno (45mila crediti). Da rimarcare, infine, l'ottima carta dedicata ache in versione mediano davanti alla difesa impressiona: 12mila sono davvero pochi.

I RATING DELLA PREMIER LEAGUE DI FIFA 23

Kevin De Bruyne (91)

Mohamed Salah (90)

Virgil van Dijk (90)

Cristiano Ronaldo (90)

– Electronic Arts sta svelando a poco a poco i giocatori più forti di FUT di ogni campionato. Questa volta è il turno del massimo campionato inglese: a guidare il gruppone c'è il solitoseguito dalla coppia dei reds, nonché dal solito