FIFA 23 Ultimate Team: Leão e Haaland, futuri compagni di squadra?

Insomma, c'è tutto il necessario per iniziare alla grande la nuova stagione di FIFA Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #2

Wojciech Szczesny (87)

– Tra i pali della seconda Squadra della Settimana troviamo il portiere della Juventus: buoni riflessi, buon posizionamento e una quotazione abbordabile, circa 24mila crediti.

Manuel Akanji (84)

Marquinhos (89)

Willi Orban (84)

Diogo Dalot (82)

compongono il pacchetto difensivo: i primi due sono davvero forti ma sono particolarmente costosi, rispettivamente 68mila e 214mila crediti. A non convincere è soprattutto l'ungherese del Lipsia, nonostante la quotazione economica: 11mila crediti sono buttati. Molto più interessante il laterale portoghese del Manchester United: 18mila crediti si possono anche spendere.

A centrocampo spicca la coppia

Christian Eriksen (84)

Luka Modric (89)

, due giocatori capaci di trattare la palla come pochi altri. La stella del Real Madrid non è affatto male in questa prima card nera, anche se viene valuta parecchio: circa 100mila crediti. Per l'ex centrocampista dell'Inter, invece, il nostro consiglio è di lasciar perdere, nonostante una quotazione molto bassa (10mila crediti).

In attacco troviamo il fenomenale

Mohamed Salah (91)

Hirving Lozano (84)

Olivier Giroud (84)

Kai Havertz (86)

, i "nostrani"e l'ottimo. Per la stella del Liverpool siamo sui 500mila crediti, una cifra piuttosto impegnativa. Decisamente più economico il velocissimo attaccante messicano di Spalletti che si può acquistare per meno di 60mila crediti, mentre il bomber francese del Milan paga una certa lentezza in FUT che condiziona il valore della prima carta nera stagionale, 11mila crediti. Anche il tedesco del Chelsea non convince: 89mila crediti sono troppi.

In panchina i nomi caldi da seguire sono quelli di

Aleksandar Mitrovic (82)

Seko Fofana (84)

Gerson Rodrigues (79)

del Fulham,del Lens edell'Al-Wehda FC.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA #3

Kevin Trapp (87)

– La terza Squadra della Settimana EA porta in dote non solo il fenomeno Haaland ma anche altri campionissimi della nostra Serie A. In porta il prescelto èdell'Eintracht Frankfurt. La prima carta nera del portiere tedesco è discreta, nulla di più: 24mila crediti sono un bel esborso.

Il terzetto difensivo composto da

Chris Smalling (84)

Jonathan Clauss (83)

Óscar De Marcos (81)

sembra molto promettente: il centrale inglese di Mourinho non è velocissimo ma è affidabile (12mila). Molto più interessante il francese dell'OM (18mila crediti) e soprattutto lo spagnolo dell'Athletic Bilbao (10mila crediti).

Sergej Milinkovic-Savic (87)

James Maddison (84)

Jamal Musiala (84)

è la stella assoluta del centrocampo: il serbo è un ottimo tuttofare con una quotazione abbordabile, circa 60mila crediti.completano la mediana: il centrocampista del Leicester City (13mila crediti) e quello del Bayern Monaco (36mila crediti) si fanno apprezzare più per le doti tecniche che quelle fisiche.

Timo Werner (84)

Wissam Ben Yedder (86)

Rafael Leão (86)

Erling Haaland (89)

edcompletano il quartetto offensivo. Il tedesco ritornato al Lipsia si fa apprezzare per la velocità, così il portoghese del Milan che ha più fisico: il primo viaggia sui 75mila crediti, il secondo si avvicina ai 200mila crediti. Il bomber del Monaco si conferma letale in area di rigore anche se non ha un buon rapporto qualità/prezzo (210mila crediti), mentre il fenomeno del City va comprato e basta: si parte dal mezzo milione di crediti in su (la versione oro costa 380mila crediti).

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di

Alexander Sørloth (84)

Kevin Danso (81)

della Real Sociedad e didel Lens.