FC 24 Ultimate Team: Theo si consola dopo la delusione in Champions

Una tre giorni di coppe europee in chiaroscuro per le compagini italiane: i risultati delle nostre squadre non hanno fortunatamente influenzato il giudizio insindacabile di Electronic Arts , che ha premiato la Serie A nel suo gioco sportivo FC 24 con diverse carte nere interessanti e con alcuni graditi ritorni, protagonisti di questo episodio della rubrica Mondo FUT .

C'è molto campionato italiano questa settimana nell'undicesimo appuntamento con il dream team di EA da oltre due milioni e 500mila di crediti. La stella norvegese del Barcellona Caroline Graham Hansen (91) si è meritata i gradi di capitano con una prestazione mostruosa contro nel vittorioso 4-0 contro l’Athletic Bilbao.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta tocca a Lucas Chevalier (84), estremo difensore del Lilla alla prima carta nera della stagione. Una card discreta con una quotazione fuori mercato: 40mila crediti sono una follia.

Il terzetto difensivo piace e non poco: Theo Hernandez (86), Pau Torres (86) e Trent Alexander-Arnold (87) sono spettacolari. Il laterale del Milan si conferma devastante in FUT: la prima carta nera stagionale vale 320mila crediti. Ottima anche le carte del centrale spagnolo dei villains (viene via per 48mila crediti) e quella del nazionale inglese dei Reds (75mila crediti).

IGN

In mezzo al campo ritroviamo due vecchie conoscenze della Serie A come Fabian Ruiz (85) e Dries Mertens (85), l'inossidabile Domenico Berardi (88) e i talentuosi Alexander Garnacho (86) e Caroline Graham Hansen (91). Per i due ex giocatori del Napoli siamo su quotazioni abbordabili, circa 45/46mila crediti, mentre per l'esterno offensivo del Sassuolo si sfiorano i 60mila crediti. Ancor più sù bisogna andare per l'argentino dello United: si scollina quota 80mila. Per la carta della centrocampista norvegese del Barcellona serve una cifra da capogiro: si parte da un milione e 200mila crediti.

In attacco spazio alla strana coppia composta da Paulo Dybala (88) e Khadija Shaw (86): la carta nera dell'argentino della Roma non è affatto male ma non vale i 100mila crediti richiesti. Decisamente più a buon mercato quella dell'attaccante del City Women: 47mila per la bomber giamaicana si possono spendere.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Santiago Gimenez (86), Piero Hincapie (84) e Ilya Shkurin (83).

IGN

EURO 2024 FC 24 si trasformerà in EURO 2024 la prossima estate: lo ha annunciato la stessa Electronic Arts. La manifestazione continentale, infatti, verrà aggiunta nel gioco tramite un aggiornamento gratuito.

Chi giocherà a FC 24 entro il 16 gennaio 2024 potrà ricevere come una carta esclusiva non scambiabile per FUT a partire dal prossimo 18 dicembre con uno dei sei giocatori europei (Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik e Alvaro Morata).