EA Sports FC 24 accoglie gli Europei: Federico Chiesa tra i testimonial

Il mondo di EA Sports FC 24 continua a espandersi: dopo il lancio record del nuovo gioco sportivo di Electronic Arts, il colosso continua a stuzzicare gli amanti del calcio con un assaggio della nuova modalità in uscita, un contenuto aggiuntivo dedicato a Euro 2024 .

Alla fine i numeri hanno dato ragione a Electronic Arts: dopo aver abbandonato il marchio "FIFA" e aver lanciato il proprio franchise EA Sports FC, l'azienda ha superato quota 15 milioni di utenti in tutto il mondo, svelando una nuova iniziativa che espanderà ulteriormente il parco modalità del suo titolo calcistico.

EA ha infatti raggiunto un accordo con UEFA per la pubblicazione di un aggiornamento dedicato ai Campionati europei di calcio 2024, che arriverà il prossimo anno per permettere ai giocatori di vivere digitalmente le magie degli Europei. Al momento non è stata confermata la data di arrivo dei contenuti dedicati a Euro 2024, tuttavia lo studio canadese ha confermato che dal mese di dicembre arriverà un piccolo assaggio che coinvolgerà la modalità Ultimate Team.

Tutti coloro che acquisteranno EA Sports FC 24 entro il 16 gennaio riceveranno uno tra sei giocatori chiave degli Europei, da aggiungere alla propria squadra Ultimate Team. Il roster include alcuni dei testimonial del videogame sportivo: Jack Grealish (Inghilterra), Ousmane Dembélé (Francia), Federico Chiesa (Italia), Florian Wirtz (Germania), Virgil Van Djik (Paesi Bassi) e Alvaro Morata (Spagna). La distribuzione di queste carte partirà dal 18 dicembre.

IGN

I contenuti dedicati agli Europei arriveranno tra la primavera e l'estate del prossimo anno: oltre a coinvolgere la modalità Ultimate Team, è lecito attendersi una sorta di "torneo" che permetta di replicare le fasi finali di Euro 2024, in cui scegliere la propria squadra preferita tra quelle che hanno ottenuto l'accesso alla fase a eliminazione diretta.