FC 24 Ultimate Team: Mbappé, Benzema e Dimarco, che trio!

L'ultimo turno di campionato ha regalato una serie di prestazioni mostruose e gol spettacolari non solo in Serie A ma anche in Premier League, Ligue 1 e nella gettonatissima Saudi Pro League.

Per questo turno, Electronic Arts ha fatto davvero le cose in grande, soprattutto in attacco: il capitano è il miglior giocatore del mondo, ossia sua maestà Kylian Mbappé. Lo squadrone della nona settimana nel videogame sportivo raggiunge una valutazione importante: per completarlo bisogna spendere oltre 6 milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta tocca a Paulo Gazzaniga (84), estremo difensore del Girona. Una carta dalle buone potenzialità ma un po' troppo cara: con 36mila crediti si trovano portieri migliori.

A fargli compagnia in difesa troviamo Oleksandr Zinchenko (84), Fredrik Aursnes (84) e Odilon Kossounou (86): tre carte davvero interessanti e con un buon rapporto qualità/prezzo. La migliore è senza dubbio quella del centrale del Bayer Leverkusen, che necessita di una cifra che sfiora i 60mila crediti per essere acquistata. Ottima anche quella del norvegese del Benfica che può essere comprata per 37mila crediti. Da valutare con attenzione, invece, quella del laterale dell'Arsenal: i 36mila crediti richiesti sembrano eccessivi.

In mezzo al campo impressiona la solidità di Kristian Thorstvedt (83) che si è guadagnato la prima carta nera stagionale con una doppietta. Il mediano del Sassuolo è acquistabile per 35mila crediti. Completano la mediana Quinten Timber (83), Lynn Williams (86) e Federico Dimarco (86). L'olandese del Feyenoord è consigliatissimo e i 36mila crediti richiesti per la sua carta non sono una follia. La giocatrice del NJ/NY Gotham FC piace per la velocità e l'estro meno per la sua valutazione che supera i 38mila crediti. La stessa cosa vale per l'esterno dell'Inter: 39mila crediti per segnare da metà campo sono decisamente troppi.

In attacco lo spettacolo è garantito con il trio delle meraviglie Kylian Mbappé (92), Karim Benzema (91) e Rodrygo (86). Per la superstar francese del PSG servono più di cinque milioni e 400mila crediti, per il bomber con maglia dell’Al Ittihad circa 290mila crediti e per la stellina brasiliana del Real Madrid “solo” 200mila crediti. Tre fenomeni, tre carte nere spettacolari: la migliore come rapporto prezzo è quella di Karim "the dream".

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Dominic Solanke (83) e Philipp Kohn (83).