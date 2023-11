FC 24 Ultimate Team: Barella, rinnovo e carta nera!

Dopo la pausa forzata per le nazionali, torna Mondo FUT e soprattutto torna la Serie A con un big match tra Juventus e Inter che sa molto di Scudetto e un turno di Champions League che si annuncia infuocato non solo per le compagini nostrane.

Dopo l'attacco da "Guerre Stellari" della nona giornata, EA ritorna alla normalità: il capitano è nientepopodimeno che la vincitrice del Pallone d’Oro femminile Aitana Bonmati (91). Lo squadrone della decima settimana torna anche a valutazioni più accessibili: per completarlo bastano un po' meno di due milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Tra i pali spazio a Carlos Miguel Coronel (83), estremo difensore dei New York Red Bulls. La carta del paraguaiano non convince e sopratutto costa troppo: 23mila crediti sono troppi e c'è di meglio in giro.

La linea difensiva, invece, ci piace di più: Antonee Robinson (86), David Alaba (86) e Ronald Araujo (87) sono tanta roba. Tre carte nere ottime che possono accontentare tutti i budget: il migliore come rapporto qualità/prezzo è il laterale del Fulham che può essere acquistato per 57mila crediti. Non male neanche il difensore del Barcellona che ha segnato con l'Uruguay contro i campioni del mondo dell'Argentina alla Bombonera: la sua quotazione si aggira sui 100mila crediti. Più economico e meno performante è la carta nera del centrale del Real Madrid: 40mila crediti per Alaba sono un po' tanti.

In mediana ritroviamo Nicolò Barella (87), Aitana Bonmati (91), Kingsley Coman (87), Luis Diaz (86) e Lauren James (86). Per il centrocampista tuttofare dell'Inter bastano 49mila crediti, mentre per la centrocampista del Barcellona Women siamo invece sui 460mila crediti: la conquista del Pallone d'Oro incide – per ora – molto sulla sua quotazione. Per l'ex juventino che milita nel Bayern Monaco si sfonda quota 160mila crediti: decisamente più abbordabile l'esterno portoghese del Liverpool che può essere acquistato per 60mila crediti. Molto interessante anche la carta nera della centrocampista del Chelsea Woman: 90mila crediti per la James ci possono stare.

In attacco la stella più luminosa è quella di Mohamed Salah (91): il fenomenale egiziano del Liverpool si è guadagnato la seconda carta nera della stagione con i quattro gol realizzati durante le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Per acquistarlo servono più o meno 650mila crediti. A far compagnia al campione dei Reds troviamo Patson Daka (86) e Ayase Ueda (83): il bomber dello Zambia e l'esterno del Giappone viaggiano su quotazioni simili, circa 29mila crediti. Due carte discrete nulla di più: tra le due è meglio privilegiare quella del giocatore del Leicester City.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Stefan de Vrij (85) e Wilfredo Rivera (83).

