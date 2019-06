Il videogioco di giugno: Crash Team Racing torna più in forma che mai

Al pari di Mario Kart, Crash Team Racing è stato un gioco che ha segnato l'infanzia di molti appassionati di videogiochi. Il racing arcade è stato infatti il passatempo preferito di milioni di bambini e adolescenti che trascorrevamo le giornate di fronte alla prima, storica PlayStation, cercando di raggiungere il traguardo a suon di sportellate e power-up da utilizzare per sbarazzarsi dell'avversario. Dopo l'ottimo remake della trilogia di Crash Bandicoot, Activision ci riprova con un'opera di restauro per il suo gioco di guida. Il risultato, ancora una volta, è davvero sorprendente.



Crash Team Racing: Nitro-Fueled arriva su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 21 giugno con tanto di modalità Avventura, prove a tempo e soprattutto la modalità online: esatto, da oggi non avrete più bisogno di azzuffarvi davanti al televisore di casa, ma basterà una connessione a internet per sfidare gli amici o altri giocatori da ogni parte del mondo.



Abbiamo riassunto le caratteristiche salienti del gioco in questo video: Crash Team Racing: Nitro-Fueled, per noi di Mastergame, è il gioco di giugno.