Heroish: il videogame per mobile che unisce strategia, esplorazione e carte

I toni ironici di HEROish, a partire dal titolo (che in italiano suonerebbe più o meno come "Eroi-icchio") sono solo una confezione: sotto le battutine e l’aspetto cartoonesco dei protagonisti, HEROish è un gioco interessante e divertente in modo quasi insospettabile.

LA FORZA BRUTA NON BASTA

Il vostro eroe picchia come un fabbro, ma da solo non andrà molto lontano

- Controllerete l’eroe impomatato di cui sopra, insieme ad altri cinque (due per ciascuna fazione) in una campagna single-player piuttosto articolata e ricca di missioni secondarie: il vostro compito è far fuori i nemici.contro le orde di bestie e maledetti che continuano ad assalirlo.

HEROish è quasi un gioco di strategia, in cui

dovrete giocare al momento giusto le carte del vostro "mazzo" virtuale

in modo da piazzare unità di supporto, come arcieri o cavalieri, oppure lanciare il potere migliore al momento giusto – una tempesta di fulmini, o scagliare il martello in linea retta come Thor e infliggere danni a tutta la fila di nemici.

I primi livelli che vi insegnano le regole del gioco sono piuttosto lineari, ma già dal terzo o quarto la situazione si fa più interessante

: si può scegliere dove andare, se salire sulle torri o esplorare la città che state difendendo, trovando magari dei prigionieri da liberare che si uniranno alla vostra lotta o cadendo in trappole abilmente mimetizzate e finendo in segrete profonde dove i nemici sono ancora in numero maggiore, ma ci sono anche forzieri pieni di preziosi tesori.

COME I MOBA (O QUASI)

potrete decidere di affrontare "quest" secondarie facendo fuori gruppi di nemici che vagano per il territorio

MOBA

- Tra una missione e l’altra,, guadagnando monete d’oro e gli immancabili punti esperienza, oppure migliorare il mazzo di carte rendendo più forti le unità e i vostri poteri. Se avete mai giocato a un, i giochi online a metà strada tra i giochi di ruolo d’azione e gli strategici, avrete già riconosciuto il DNA di base di questo videogame.

Tuttavia,

HEROish si distingue dalla massa di cloni di League of Legends e DOTA 2 grazie a un carattere tutto suo

non c’è traccia di acquisti in-app

. Inoltre, è essenzialmente un videogioco single-player, in cui, dato che fa parte dell’abbonamento Arcade di Apple, che per circa 5 euro al mese vi permette di giocare a un centinaio di titoli completi e senza nessun acquisto ulteriore.

HEROish ci è piaciuto assai:

l’avventura single-player è molto coinvolgente e crea quel fantastico "effetto ciliegia"

sessioni di 30/45 minuti

C’è anche la componente multiplayer

dove finito un livello, proviamo l’impulso di lanciarci nel successivo. Ogni missione dura pochi minuti e ha qualche piccola differenza rispetto alla precedente da non risultare noiosa o ripetitiva. È facile godersi HEROish in, distribuendo mazzate e più che sufficienti per scoprire un altro pezzetto di storia e raggranellando abbastanza monete da migliorare il mazzo., in cui due giocatori si affrontano ondata dopo ondata, ma per chi vi scrive rimane centrale la storia single-player.

HEROish è disponibile su dispositivi iOS come parte del servizio Apple Arcade

, accessibile al prezzo di 5 euro al mese: noi abbiamo esplorato il suo mondo fantasy sul nostro iPhone 13 arrivando alla seconda ambientazione e al terzo/quarto eroe, completando anche quasi tutte le missioni singolari del primo "mondo". Come buona parte dei giochi presenti sul catalogo, anche HEROish è completamente tradotto in italiano.