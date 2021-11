Halo Infinite, come ottenere l'armatura da samurai nel primo evento Fracture: Tenrai

Fracture: Tenrai è il primo evento gratuito del comparto multiplayer di Halo Infinite , lo sparatutto di 343 Industries lanciato a sorpresa nella sua versione multigiocatore lo scorso 15 novembre , per celebrare il 20esimo anniversario di Xbox e della stessa saga creata da Bungie. In attesa della campagna che segnerà il ritorno di Master Chief, il cui debutto è previsto l'8 dicembre, gli Spartan possono guadagnare una nuova armatura a tema samurai nel corso di un evento a tempo limitato in cui, oltre a una nuova modalità multiplayer, è possibile sbloccare un Battle Pass aggiuntivo di 30 livelli e oggetti cosmetici speciali ottenibili terminando sfide uniche.

L'EVENTO FRACTURE: TENRAI - Nell'universo dello sparatutto di 343 Industries, una frattura è una particolare e naturale condizione che genera una linea temporale o un vero e proprio universo parallelo rispetto a quello originale. Questi ultimi possono sia condividere una varietà di elementi con il mondo canonico, ma anche rimescolare completamente le carte in tavola proponendo una luce diversa e inedita.

Proprio questo è il caso di Fracture: Tenrai, il primo evento a tempo limitato per il multiplayer di Halo Infinite che presenta una nuova linea temporale in cui esistono i semi di Yoroi. Questo sono forgiati usando "antiche arti karakuri, che accumulano il proprio potere dalle energie prime della Terra". Tutti gli abiti particolari che vedremo nel corso dell'evento sono stati realizzati a mano per i giovani samurai al fine di difendere il proprio clan e le proprie terre dagli invasori Covenant.

IGN

MASSACRO FIESTA - Dopo pochi giorni dal debutto nei vari store digitali, è arrivato il primo di una serie di eventi gratuiti che faranno compagnia a tutti i giocatori del multiplayer di Halo Infinite. Fracture: Tenrai offre, tra le altre cose, una variante inedita della modalità Massacro intitolata Fiesta, nella quale i giocatori devono combattere tra di loro nel classico deathmatch a squadre ma con una particolarità: ovvero che a ogni morte si viene rigenerati con armi ed equipaggiamenti casuali.

Come conseguenza di ciò, tutte le mappe che si trovano a rotazione nella modalità non hanno più in giro distributori di armi o di equipaggiamento, rendendo il tutto certamente più imprevedibile. I giocatori, quindi, non sono in grado di afferrare nessun altro oggetto da battaglia oltre a quelli che lasciano cadere i loro alleati o nemici. Questa regola, tuttavia, non si applica alle mappe un po' più grandi che prevedono l'utilizzo di veicoli: essi, infatti, continueranno al solito a rigenerarsi.

I giocatori di Halo Infinite possono divertirsi in Massacro: Fiesta in praticamente tutte le mappe Arena che è possibile trovare nella variante 4-contro-4 del multiplayer:

- Recharge

- Streets

- Live Fire

- Behemoth

- Bazaar

- Launch Site

- Aquarius

IL PROGRAMMA DI FRACTURE: TENRAI - L'evento durerà complessivamente tre settimane, suddivise in tre mesi. Ciò significa che i provetti Spartan possono iniziare a giocare e ottenere ricompense subito o aspettare fino a gennaio per iniziare a divertirsi con l'evento. I progressi effettuati, infatti, verranno mantenuti, e quindi non sarà necessario completare tutti i livelli in una sola settimana. Ecco di seguito il calendario previsto:

- Settimana 1: 23-29 novembre 2021;

- Settimana 2: 4-10 gennaio 2022;

- Settimana 3: 1-7 febbraio 2022.

IGN

Per ottenere i premi del Battle Pass relativo all'evento Fracture: Tenrai, i giocatori devono completare sfide speciali e uniche. Ogni sfida completata garantisce un intero livello per il Pass, quindi a conti fatti sarà necessario portare a termine ben trenta sfide differenti per ottenere tutte le ricompense. Tuttavia, è necessario sottolineare che esse devono essere sfide dell'evento, che presentano una bandiera arancione con una stella al centro, e sono praticamente mischiate con quelle relative alla normale progressione del gioco.

Dopo aver capito un po' come funziona la progressione del Battle Pass di Fracture: Tenrai, i giocatori hanno appurato che di fatto è attualmente impossibile terminarlo nel corso della prima settimana, in quanto l'esperienza necessaria al completamento di esso non può essere minimamente compensata da quella fornita dalle sette sfide relative attualmente presenti nel pool settimanale. Queste sfide garantiscono circa 2500 EXP totali, grazie ai quali è possibile completare al massimo i primi sette livelli del Battle Pass, con i giocatori (abbastanza scontenti di questa scelta da parte degli sviluppatori) che dovranno necessariamente attendere il ritorno di Fracture: Tenrai nei mesi a venire per mettere le mani su tutte le ricompense disponibili.

Nel corso delle prossime ore ci aspettiamo comunque una dichiarazione in merito da parte di 343 Industries, la quale non è escluso che possa intervenire in corso d'opera come già avvenuto per il Battle Pass stagionale. Le sfide relative all'evento sono casuali e uniche per ogni giocatore, e tra esse possiamo trovare, ad esempio:

- Ottieni doppie uccisioni in Fiesta;

- Uccidi Spartan nemici con un colpo alla testa in Fiesta;

- Completa partite di Fiesta;

- Uccidi Spartan nemici in Fiesta;

- Ottieni una serie di uccisioni in Fiesta;

- Esegui assist nelle partite di Fiesta.

Sottolineiamo, inoltre, che queste sfide contribuiscono ad aumentare il livello del Battle Pass base relativo alla Stagione 1: Eroi di Reach di Halo Infinite. I giocatori devono fare anche attenzione a non utilizzare un consumabile cambio sfida su una sfida dell'evento, in quanto è molto probabile che essa venga sostituita con una sfida regolare e quindi non più valida per Fracture: Tenrai. Inoltre, può verificarsi la possibilità di rimanere "incastrati" in tre sfide regolari anche nel corso di un evento a tempo limitato: in questo caso bisognerà necessariamente completarle o utilizzare uno o anche più consumabili cambio sfida, ottenibili come ricompensa in entrambi i Battle Pass attualmente disponibili nell'ultimo capitolo di Halo.

IGN

IL NUOVO BATTLE PASS - Il Battle Pass di Fracture: Tenrai presenta un totale di trenta livelli, ognuno con una ricompensa gratuita. Quest'ultime includono targhe identificative, consumabili, sfondi, nuclei d'armatura (come il nucleo corazza leggendario "Yoroi"), emblemi e altro ancora. Sottolineiamo ancora una volta che il Battle Pass dell'evento è completamente gratuito.

- Livello 1: Riflesso di Torii (Sfondo epico);

- Livello 2: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 3: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 4: Samurai (Targa identificativa rara);

- Livello 5: Yoroi (Nucleo corazza leggendario);

- Livello 6: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 7: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 8: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 9: Samurai (Emblema veicolo raro);

- Livello 10: Guardiano (Spallaccio sinistro leggendario);

- Livello 11: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 12: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 13: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 14: Samurai (Emblema corazza raro);

- Livello 15: Guardiano (Spallaccio destro leggendario);

- Livello 16: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 17: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 18: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 19: Samurai (Emblema arma raro);

- Livello 20: Il Diavolo di Sol (Livrea arma leggendaria);

- Livello 21: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 22: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 23: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 24: Cielo Sussurrato (Livrea Pistola MK50 epica);

- Livello 25: Yokai (Casco leggendario);

- Livello 26: Cambio sfida (Consumabile comune);

- Livello 27: Contributo PE (Consumabile comune);

- Livello 28: Cielo Sussurrato (Livrea Fucile da battaglia BR75 epica);

- Livello 29: Filtro Fiori Primaverili (Accessorio casco leggendario);

- Livello 30: Cintura dello Spadaccino (Accessorio portaoggetti leggendario);

Il multiplayer di Halo Infinite ha debuttato da qualche giorno nei vari store digitali, e il suo arrivo è stato accompagnato dalla stagione di introduzione dello sparatutto: Eroi di Reach. Un nome non a caso, se consideriamo che proprio Reach si può considerare il pianeta che ha dato inizio a tutta la sceneggiatura dell'universo creato da Bungie, ormai tanti anni fa.

IGN

La Stagione 1 di Halo Infinite avrà una durata di circa sei mesi, e terminerà esattamente il 2 maggio 2022, un lungo periodo che servirà certamente agli sviluppatori per prendere le migliori decisioni in merito al futuro dello sparatutto. Come ormai di consueto è lecito aspettarsi in prodotti del genere, i giocatori hanno la possibilità di accedere al ramo Premium del Battle Pass al costo di 1000 crediti (10 euro), mettendo le mani così su una serie di ricompense estetiche altrimenti inaccessibili. Ecco un elenco delle migliori offerte:

- Livello 1: Fui (Sfondo epico), MARK V (Nucleo corazza epico);

- Livello 10: EVA (Casco epico);

- Livello 14: Noble Principle (Livrea corazza epica);

- Livello 20: Kit Carter-A259 (Kit corazza leggendario);

- Livello 22: Noble (Targa identificativa);

- Livello 37: Hul-I/RS/Argon (Accessorio casco leggendario);

- Livello 40: Kit Jun-A266 (Kit corazza leggendario);

- Livello 50: Fenice del Giudizio (Effetto uccisione leggendario);

- Livello 60: Kit Catherine-B320 (Kit corazza leggendario);

- Livello 69: Super Tono (Colore IA leggendario);

- Livello 70: Supervisore (Modello IA leggendario);

- Livello 79: Noble Justice (Posa leggendaria);

- Livello 85: Mantello del Giudizio (Effetto corazza leggendario);

- Livello 90: EVA [C] (Casco leggendario);

- Livello 100: Fiamma del Giudizio (Set effetti mitici leggendario);

Nel corso di questo lungo periodo, i giocatori potranno divertirsi con tante varianti di gioco: la classica Arena 4vs4 in modalità come Cattura la Bandiera, Massacro e Roccaforti, o anche nella spettacolare a grandi squadre 12vs12 in proposte come Controllo Totale o Scorta. Non manca, infine, l'Arena classificata, ovvero le classiche partite competitive, in cui i giocatori possono misurare il proprio livello di abilità contro altri Spartan simili in partite con fucile da battaglia iniziale e senza radar, con gradi che vanno da Bronzo fino a Onice.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!