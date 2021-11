Microsoft guarda al futuro: il Cloud Gaming arriva su Xbox One e Series X/S

Passo dopo passo, un aggiornamento alla volta, Microsoft sta continuando a espandere l'ecosistema Xbox , a riscrivere le regole e a cambiare le carte in tavola, rispondendo alle più importanti esigenze della sua community e, nel frattempo, cercando di espandere gli orizzonti abbattendo quelle barriere che, da sempre, caratterizzano l'industria dei videogiochi. Oggi, la casa di Redmond fa un ulteriore passo verso quel futuro aperto con l'introduzione del cloud gaming direttamente da console Xbox One e Series X/S.

Con il nuovo aggiornamento di novembre per il sistema operativo delle sue console domestiche, che ha introdotto ulteriori funzioni per l'accessibilità, un sistema di tag per il negozio digitale e opzioni per la gestione dell'audio, Microsoft ha infatti aggiunto la possibilità di avviare una serie di giochi per Xbox direttamente in streaming, senza download o update da effettuare prima di poter giocare.

Si tratta di una mossa importantissima dal punto di vista dell'ecosistema Xbox perché, al contrario di Sony e del suo servizio PlayStation Now (che offriva già l'opportunità di giocare in streaming direttamente dalla console), Xbox Cloud Gaming consente di riprodurre anche i giochi next-gen, e addirittura di avviare in streaming su Xbox One tutti quei giochi che sulla vecchia ammiraglia non funzionano, come i recenti The Medium, Recompile, The Riftbreaker e, a partire dal 2022, Microsoft Flight Simulator.

Avete capito bene: le esclusive di nuova generazione, come il futuro Starfield, potranno essere giocate in streaming anche sulla vecchia console dell'azienda americana. Ma come funziona? È tutto estremamente semplice, come ci si potrebbe aspettare da un servizio che punta a rendere quanto più accessibile il mondo dei videogiochi anche al di fuori delle "piattaforme tradizionali".

Basta essere iscritti a Xbox Game Pass con abbonamento Ultimate per poter avviare un gioco senza dover attendere il termine dello scaricamento del pacchetto d'installazione, né la conclusione degli immancabili aggiornamenti che puntualmente costringono ad aspettare svariati minuti prima di potersi dedicare al proprio videogioco preferito. Persino giochi "impossibili" da gestire su Xbox One poiché troppo esosi in termini di risorse, come Microsoft Flight Simulator, possono essere giocati in streaming sulla vecchia console grazie a questa novità.

Xbox Cloud Gaming arriva su console Xbox in versione "beta" non definitiva, ma include già decine di giochi compatibili (contrassegnati da un'icona a forma di nuvola, a indicare appunto il concetto di "cloud") da provare senza costi aggiuntivi per gli utenti Ultimate di Xbox Game Pass.

Dopo aver provato l'infrastruttura di game streaming su dispositivi mobile (Android e iOS) e su computer (PC e Mac, tramite un qualsiasi browser), Microsoft fa dunque un passo in più per rendere tutti i giochi dell'ecosistema Xbox accessibili a prescindere dalla piattaforma di appartenenza.

Così facendo, il colosso statunitense punta a raggiungere più di un miliardo di dispositivi in tutto il mondo e, di conseguenza, a spingere ulteriormente sull'acceleratore per quanto riguarda la diffusione del suo servizio Game Pass, vera e propria pietra angolare nella strategia della divisione videoludica di Microsoft.

