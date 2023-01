Marvel's Midnight Suns, i consigli per sconfiggere le forze demoniache di Lilith

Tra combattimenti a turni e carte da giocare il vostro obiettivo sarà quello di sconfiggere l'invasione della temibile Lilith , ed è per questo che abbiamo pensato di darvi dei consigli che vi aiuteranno nella non semplice impresa.

Di seguito troverete alcuni consigli utili per aiutare Blade, Iron Man, Wolverine, Spider-Man, Scarlet Witch e soci a sconfiggere le forze della perfida creatura demoniaca.

ALLA SCOPERTA DELL’ABBAZIA - Come ogni gioco a base di supereroi che si rispetti, l’Abbazia di Midnight Suns rappresenta il quartier generale in cui poter avviare missioni e svolgere una serie di attività. Nelle fasi iniziali dell’avventura potrete prendervi del tempo per esplorare a fondo la base, così da scoprire nuovi segreti, ottenere un bel po’ di essenza per potenziare i personaggi, ricevere dei crediti e mettere le mani su oggetti che vi daranno una mano durante le missioni principali e secondarie.

All’interno dell’Abbazia ci saranno anche degli scrigni da aprire con delle apposite chiavi arcane, quindi non dimenticate di visitare spesso il vostro quartier generale per ottenere delle ricompense sempre migliori.

UNA PERFETTA SQUADRA DI EROI - Mettere insieme il miglior team di supereroi non sarà affatto facile, potrete contare tuttavia su tanti personaggi che saranno in grado di unire le forze e diventare praticamente inarrestabili. Nel comporre la squadra per le missioni è consigliato optare per eroi come Doctor Strange per generare eroismo con cui compiere delle azioni speciali, Blade per applicare effetti di stato negativi ai nemici e Ghost Rider per sferrare potenti attacchi.

Naturalmente potrete sbizzarrirvi e sperimentare tutte le combinazioni di personaggi, anche se dovrete ricordarvi di scegliere il vostro team tenendo anche conto del tipo d'incarico che dovrete affrontare e delle caratteristiche dei membri del gruppo. Inoltre, per migliorare il livello di amicizia con gli eroi potrete trascorrere del tempo con essi e sbloccare nuove carte e oggetti cosmetici.

L’IMPORTANZA DEL POSIZIONAMENTO - Marvel’s Midnight Suns è uno strategico a turni, e come tale va giocato sfruttando al meglio gli spazi all’interno degli scenari per evitare che i vostri eroi subiscano troppi danni. Innanzitutto, non dovrete commettere l’errore di posizionare i vostri eroi uno accanto all’altro per non dar modo agli avversari di colpirli tutti con un singolo attacco ad area.

Ricordate anche che durante il vostro turno potrete spostare solo un personaggio alla volta, per cui scegliete attentamente la posizione da occupare anche in base a quella dei nemici e tenendo conto della linea di tiro.

GIOCATE LA CARTA GIUSTA - La possibilità di utilizzare delle speciali carte durante i combattimenti è uno degli aspetti più riusciti del nuovo gioco di Firaxis Games. Ogni eroe della vostra squadra possiede delle carte uniche che permettono di compiere azioni e sfruttare delle abilità esclusive, motivo per cui dovrete giocarle con attenzione e non sprecare quelle più potenti contro i nemici più deboli.

Nel caso nella vostra mano ci siano carte che non vi soddisfano potrete deciderne di cambiarne un massimo di due, inoltre alcune tipologie di esse vi daranno l’opportunità di prolungare il vostro turno per mettere al tappeto più avversari. Generalmente, in ogni turno cercate sempre di utilizzare sempre tutte le carte a vostra disposizione e optate per il ripescaggio ogni volta che ne avrete bisogno.

I VANTAGGI DEGLI SCENARI - A differenza di altri esponenti del genere come XCOM, Marvel’s Midnight Suns non presenta un sistema di coperture dietro cui ripararsi. Come già suggerito in precedenza, per ovviare a questa mancanza del gameplay dovrete posizionare in modo intelligente i vostri eroi all’interno delle arene, che andranno sfruttate a proprio vantaggio tra barili esplosivi ed elementi dello scenario da lanciare contro i nemici, come pali della luce, massi giganti, generatori elettrici e molto altro ancora.

Tenete bene a mente che potrete infliggere danni aggiuntivi facendo cadere un nemico sull'altro, infatti avrete la facoltà di scegliere anche il punto in cui farlo capitolare per dar vita a una sorta di effetto a catena tra due o più nemici.

ATTIVITÀ PER TUTTI I GUSTI - Tra una missione principale e l’altra, oltre a ispezionare le diverse stanze dell’Abbazia per trovare risorse e aprire diversi forzieri, potrete anche cimentarvi in varie attività piuttosto interessanti. Se gli incarichi secondari (da avviare interagendo con lo Specchio) vi daranno modo di scendere in battaglia con gli eroi preferiti per farli salire di livello, aumentando inoltre le probabilità di ottenere Bobine Gamma con cui realizzare nuove carte, alla stessa maniera potrete migliorare le loro statistiche attraverso delle sessioni di allenamento.

Non dimenticare anche visitare spesso la Forgia per analizzare i manufatti ottenuti, oppure avviare nuovi progetti di ricerca per sbloccare importanti potenziamenti per gli eroi.

COCCOLE E BONUS - Nel caso vogliate ottenere diversi benefici con il minimo sforzo, allora non dovrete fare altro che interagire con i due animali che risiedono all’interno dell’Abbazia. Accarezzare il simpatico cane Charlie vi darà la possibilità di aumentare il livello di amicizia con l’animale, il che risulterà piuttosto utile quando il nostro amico a quattro zampe scenderà in campo per prendere parte a un combattimento.

Anche se non sarà semplice da trovare perché la sua posizione sarà di volta in volta casuale, accarezzare il gatto Ebony ogni giorno vi darà accesso a importanti bonus che vanno dall’aumento delle statistiche del vostro personaggio al potenziamento del livello di tutti gli eroi. In ogni caso, coccolate sempre i vostri amici pelosi e sarete ben ricompensati.

