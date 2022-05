Take-Two Interactive è scatenata: più di trenta videogiochi in arrivo entro il 2025

Oltre trenta videogiochi in tre anni: una media di almeno dieci giochi ogni dodici mesi per le varie etichette gestite da Take-Two Interactive, il colosso capitanato da Strauss Zelnick che punta ad aggredire il mercato con un numero considerevole di progetti per PC, console e dispositivi mobile.

Nel corso della presentazione dei risultati finanziari agli investitori, l'azienda ha confermato di avere attualmente in lavorazione

più di trenta videogame suddivisi in cinque categorie

Immersive Core

PGA 2K

NBA 2K

Grand Theft Auto

Red Dead Redemption

. La prima, quella più importante, è dei cosiddetti: si tratta dei giochi di punta di Take-Two, nonché quelli in grado di offrire il maggior quantitativo di ore di gioco, tra cui spiccano non soltanto brand spotivi del calibro di, ma anche blockbuster del calibro di

Al momento sono ben 24 i progetti che rientrano in questa categoria: tra quelli noti ci sono

The Quarry

Marvel's Midnight Suns

Kerbal Space Program 2

NBA 2K23

PGA Tour 2K23

WWE 2K23

(10 giugno),(2022),(2023) e le edizioni annuali dei titoli sportivi, ovvero

La categoria

Independent

dieci progetti

Moon Studios

Die Gute Fabrik

Evening Star

Piccolo Studio

Yellow Brick Games

include tutti quei progetti pubblicato sotto l'egida di Private Division, l'etichetta secondaria di Take-Two Interactive che sta lavorando a bencon il supporto di team come(Ori and the Will of the Wisps),(Mutazione),(al debutto),(Arise: A Simple Story) e(al lavoro su un gioco di ruolo fantasy).

L'altra categoria essenziale per l'azienda è certamente quella

Mobile

GTA The Trilogy

, che include chiaramente tutte le produzioni destinate ai tablet e smartphone per Android e iOS. Sono venti i titoli in cantiere, tra cui spicca certamentenel 2023 e altre trasposizioni portatili dei suoi brand più noti.

La categoria

Mid-Core

WWE 2K Battlegrounds

Tiny Tina's Wonderlands

Tales from the Borderlands

include invece giochi arcade del calibro di, oppure giochi di fascia alta come(ritenuto il migliore franchise lanciato negli ultimi anni) che non raggiungono lo stesso quantitativo di ore della categoria Immersive Core: tra quelli già annunciati, nel 2023 uscirà l'atteso sequel di, ma ci saranno altri sei giochi appartenenti a questa categoria sono previsti entro il 2025.

Una menzione a parte la merita certamente la categoria

New Iterations of prior releases

"porting"

edizioni rimasterizzate

, che include tutti quei giochi che sono già stati lanciati sul mercato e che potrebbero tornare, con dei semplicio vere e proprie, su nuove piattaforme.

Sono otto i giochi che rientrano in questa categoria: nei sogni dei fan ci sono sicuramente i ritorni di giochi come

Bully

Canis Canem Edit

Midnight Club

The Darkness

Red Dead Redemption

(pubblicato in Italia con il nome di),e il primo, che potrebbero tornare sul mercato in una versione simile alle edizioni rimasterizzate di GTA III, Vice City e San Andreas proposte recentemente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per il resto, i fan del catalogo di Take-Two Interactive sperano con ansia che tra questi giochi possa esserci l'attesissimo

Grand Theft Auto VI

, che potrebbe rientrare tra i 24 progetti Immersive Core in uscita entro la fine dell'anno fiscale 2025.

Di sicuro, dopo l'ennesima riedizione che, in meno di un mese, ha portato a ulteriori cinque milioni di copie vendute nel mondo,

per Rockstar è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il quinto capitolo della sua pluripremiata saga e guardare al futuro

, con un nuovo episodio che punta a vendere ancora più copie di GTA V e promette, ancora una volta, di stravolgere le carte in tavola e ridefinire le regole dei videogiochi open-world.