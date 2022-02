GTA 6 è ufficiale: Rockstar punta a vendere più di 160 milioni di copie

"Siamo felici di confermare che lo sviluppo del nuovo capitolo è ben avviato. Non vediamo l'ora di condividere nuovi dettagli con voi e lo faremo non appena saremo pronti", si legge in una nota condivisa da Rockstar Games e Take-Two Interactive per annunciare GTA 6, a margine della presentazione della data di lancio dell'edizione per piattaforme next-gen del quinto episodio. Episodio che, in meno di dieci anni, ha superato quota 160 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e che rappresenta a conti fatti il "rivale da battere" una volta che il prossimo Grand Theft Auto arriverà sul mercato.

"Molti di voi ci hanno chiesto di parlare del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto", ha svelato Rockstar Games sui propri profili social. "Come ogni nuovo progetto, il nostro obiettivo è quello di riuscire a superare nettamente ciò che abbiamo fatto in passato". Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso per un prodotto a cui toccherà vedersela con uno dei giochi più venduti di sempre (il secondo, per la precisione) nella storia dei videogiochi. Ma nonostante ciò, le due parti sono convinte che un simile traguardo sia alla portata del prossimo episodio di GTA.

"Ogni capitolo dei nostri grandi franchise è sempre riuscito a fare meglio di quello precedente, sempre", ha commentato ai microfoni di IGN l'amministratore delegato di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick. "Non dico che succederà di nuovo, non dico che è garantito, ma posso confermare che questo è il nostro obiettivo".

L'uscita di GTA 6, però, non dovrebbe avvenire prima del 2024/2025, salvo (improbabili) sorprese: con l'uscita della riedizione di Grand Theft Auto V per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il decimo anniversario in arrivo nel 2023 e un GTA Online che non accenna a smettere di macinare record, è lecito attendersi che Rockstar Games e Take-Two Interactive vogliano "spremere" più che possono il quinto episodio prima di concentrarsi totalmente sul prossimo capitolo, svelando i primi dettagli su GTA 6 a partire dal prossimo anno.

