Videogiochi: movimento LGBTQ+ chiede la rimozione di elementi transfobici da GTA V

L’orientamento di genere non è più un tabù ormai da diverso tempo. Molte persone hanno finalmente visto riconoscersi i propri diritti, dopo decenni di lunghe battaglie e aspre sofferenze da parte di estremisti e conservatori. La questione è purtroppo ancora ben lontana da una vera e propria risoluzione, visto che continuano a verificarsi atti lesivi nei confronti di ciò che viene appellato come "diverso", persino nei videogiochi. A tal proposito, un gruppo di sviluppatori LGBTQ+ ha pubblicato una lettera aperta a Rockstar Games , chiedendo al team di rivedere gli elementi transfobici contenuti in GTA V per la riedizione del gioco su PS5 e Xbox Series X/S in uscita l’anno prossimo.

Il gruppo facente parte del movimento Out Making Games, con sede nel Regno Unito, ha affermato di essersi ispirato a un recente articolo apparso sul portale Kotaku, che descrive come il gioco sia disseminato di stereotipi transfobici e di elementi che spingono i giocatori a provare un’insana repulsione verso alcuni personaggi.

“A differenza di altri personaggi non giocanti (PNG) casuali, il gioco sembra girare di proposito su stereotipi estremamente dannosi ai danni di persone trans e di genere diverso per incoraggiare i giocatori a essere disgustati da loro e anche nel godere facendo loro del male, arrivando persino a ucciderli", hanno dichiarato i portavoce di Out Making Games.

"Dato l'impatto culturale che GTA V ha in tutto il mondo, Rockstar ha una responsabilità sociale verso i suoi giocatori, molti dei quali sono LGBTQ+, verso il suo staff e verso il mondo in generale per non promuovere la violenza contro i trans e gli individui di genere diverso", prosegue l’appello del gruppo.

L'articolo di Kotaku ha anche suggerito a Rockstar di modificare gli elementi transfobici del gioco o di fornire ai giocatori un contesto critico, proprio come già succede presso gli studi cinematografici e di animazione, con l'aggiunta di disclaimer o video che spiegano tali incongruenze. Al momento il team non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!