Gran Turismo 7, le dritte per diventare ottimi piloti virtuali

La recente esclusiva PlayStation è stata ben accolta dai fan della saga e non solo, grazie a un buon connubio tra innovazione e tradizione che ha messo d‘accordo un po’ tutti. Se vi siete avvicinati per la prima volta alla serie e cercate una serie di utili consigli, allora questa guida fa proprio al caso vostro.

Prima di scendere ufficialmente in pista e mandare su di giri il motore del vostro bolide, è caldamente consigliato dare un’occhiata alle impostazioni dedicate ai vari aspetti del gioco. Smanettando con le opzioni è infatti possibile accedere a una serie di parametri legati al livello di difficoltà, ma anche relativi ai comandi e non solo. Oltre a personalizzare a piacimento le impostazioni secondo le vostre esigenze, farete bene ad attivare anche alcuni aiuti legati al sistema di guida (ABS, indicatore di frenata, controllo trazione, aiuto controsterzo, livello di assistenza alla guida e così via) per essere supporti al meglio durante le gare e gli eventi. Dopo aver preso la giusta confidenza con Gran Turismo 7 potrete comunque disattivare tutti gli aiuti, così da godervi un’esperienza di guida ancora più avvincente e decisamente meno “guidata”.

Il ritorno delle patenti in Gran Turismo 7 ha reso felici i veterani della serie, che hanno ritrovato

una delle caratteristiche più apprezzate del simulatore di guida

guidare macchine sempre più performanti

per conseguire le varie patenti di guida dovrete superare delle prove

non mancheranno anche percorsi a ostacoli

una medaglia di bronzo, argento od oro

sviluppato da Polyphony Digital. Ottenere il maggior numero di licenze è fondamentale per avere accesso a nuove competizioni e. Proprio come avviene nella realtà,in cui è necessaria un po’ di abilità al volante (virtuale). In alcuni casi vi verrà chiesto di guidare una macchina molte veloce e poi fermarvi in un punto specifico, main cui eseguire un preciso slalom tra i coni. In base alle vostre performance sarete ricompensati con; naturalmente per ricevere quella più preziosa dovrete dimostrare di essere dei piloti provetti.

Tra un evento e l’altro non dimenticate di fare visita al

concessionario di auto usate

il listino delle automobili di seconda mano cambia di giorno in giorno

per poter acquistare dei veicoli di seconda mano, così da risparmiare un po’ di crediti e allargare ulteriormente la vostra collezione di automobili con alcuni modelli splendidi anche se datati. In questo modo potrete aggiudicarvi dei bellissimi esemplari d’annata ottenibili soltanto dal rivenditore di macchine usate, che infatti non troverete nelle altre concessionarie. Ricordate che, per questo motivo dovrete visitarlo spesso per non perdere la possibilità di concludere degli ottimi affari.

Nel nuovo capitolo della celebre serie dedicata alle gare automobilistiche sfiderete i piloti avversari in tanti circuiti in giro per il mondo, dall’

Autodromo Nazionale di Monza

Nürburgring

Villaggio dell’Alsazia

Autodromo del Lago Maggiore

più volte gareggerete su un circuito e maggiore sarà la vostra conoscenza relativa a quella determinata pista

gli oltre trenta circuiti disponibili nel gioco

e ilpassando per tracciati fittizi come ile l’. E dal momento che il detto “la pratica rende perfetti” può essere applicato tranquillamente anche a un racing game Gran Turismo,. Ed ecco che in poco temponon avranno più segreti per voi, dunque affronterete le curve e chicane più complicate in scioltezza, sfrutterete al meglio i rettilinei per sfruttare ogni cavallo del vostro bolide e capirete il momento giusto in cui tirare il freno per eseguire una frenata ai limiti della perfezione.

In Gran Turismo 7 sono state messe a disposizione

un gran numero di opzioni dedicate al tuning delle auto

è montando i giusti pezzi che vi assicurerete di migliorarne sensibilmente le prestazioni

una miriade di accessori

la chiave di tutto sarà cercare di equilibrare le prestazioni generali

. Abbellire estaticamente il vostro bolide con minigonne, cerchi in lega e livree personalizzate lo renderà unico agli occhi degli altri piloti, maall’interno di ogni circuito. Con i crediti guadagnati con le gare potrete installare(sospensioni, filtri per l’aria, dischi dei freni e via discorrendo) che avranno un impatto positivo su aspetti come velocità, guidabilità e stabilità. Ovviamente non dovrete esagerare con le migliorie e, perché possedere una supercar da oltre 300 km/h impossibile da domare in strada non vi aiuterà di certo a raggiungere il gradino più alto del podio.

Una volta acquisita una certa esperienza con il simulatore di guida di

Polyphony Digital

ritoccarne l’assetto a seconda delle esigenze

alcuni parametri avanzati

Impostazione auto

lo schema degli assetti può essere anche duplicato

, e magari dopo aver investito un bel gruzzoletto di crediti in pezzi aftermarket per migliorare le prestazioni delle vostre auto, potrete anche decidere di. Si tratta di un consiglio adatto ai giocatori che metaforicamente parlando sanno dove mettere le mani, tuttavia, anche i neofiti possono dedicarsi alla modifica diper sperimentare nuove soluzioni. Potrete accedere al relativo menu andando nel garage e selezionando l’opzione, per poi sbizzarrirvi andando a cambiare i parametri relativi alle ruote, al nitro, alle sospensioni e perfino all’aereodinamica, tanto per citarne alcuni. All’occorrenza, oppure rinominato così da sapere con esattezza quale utilizzare o modificare.

Il settimo e ultimo suggerimento che vogliamo condividere con voi riguarda

lo stile di guida consigliato per ottenere tanti successi e soddisfazioni

Sfruttare la scia delle vetture che vi precedono è un ottimo modo per acquisire velocità

. Inizialmente cercate di gareggiare in maniera pulita e non troppo aggressiva, evitando di farvi coinvolgere in tamponamenti o di utilizzare le altre auto come una sorta di air-bag per affrontare le curve più ostiche.per poi tentare un sorpasso, mentre tagliare in maniera evidente le curve è una scorrettezza che viene punita con penalità anche piuttosto pesanti. Ma a prescindere dal vostro atteggiamento tenuto in pista, una guida pulita vi permetterà di ottenere un bonus speciale a cui saranno legati dei crediti aggiuntivi che riceverete al termine di una gara.