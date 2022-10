Automatoys: puzzle portatili tra leve, catapulte e strani meccanismi

Avete presente quei giocattoli plasticosi che si trovano come sorpresina nelle merendine oppure nelle uova di Pasqua? Tipo il labirinto con una pallina, in cui dovete orientare con molta cautela il labirinto per far arrivare la palla al traguardo? Automatoys è l’equivalente per dispositivi iOS e Android , ma per risolvere i suoi rompicapo non dovrete nemmeno preoccuparvi d'inclinare lo smartphone!

Come avrete intuito, Automatoys è un gioco di puzzle. Ognuno dei dodici livelli (di cui i primi tre giocabili gratuitamente) presenta uno strano marchingegno con leve, rotelle, catapulte.

Prima di tutto,

è già un piacere esplorare il marchingegno e capire dove appare la pallina e che percorso farle fare

È tutto semplicissimo: c’è un solo comando, che attiva contemporaneamente tutte le leve, dispositivi, aggeggi sparsi per lo schermo

. Una volta capito dove si entra e dove bisogna arrivare, dovrete controllare la traiettoria della pallina toccando semplicemente lo schermo.

Dovrete però capire come e quando attivarli:

toccando lo schermo, per esempio, noterete che una specie di catapulta si carica e poi scatta, e dovrete farlo con il giusto tempismo

Già al terzo livello, la situazione si complica

per spedire la pallina oltre l’ostacolo.con un particolarissimo labirinto rotante, in cui dovrete far girare le pareti del dedalo e far muovere la pallina – oltretutto, essendo in verticale il labirinto, dovrete fare i conti anche con la gravità.

Esistono migliaia di puzzle per smartphone: disponibile su Android e iOS,

Automatoys emerge e vi catturerà per un paio di ore prima di tutto per lo stile

. Noi lo abbiamo scaricato in veste gratuita su iPhone 13, provando il tutorial e i primi due livelli senza spendere un centesimo; per sbloccare il resto degli schemi (12 in totale) dovrete acquistare il "pass" da 2,50 euro.

Automatoys è tradotto in italiano:

la grafica è molto pulita e piacevole

I puzzle non sono né geniali né rivoluzionari, ma sono gustosi al punto giusto per partite sul divano

, e sebbene si tratti di due giochi molto diversi, a noi ha ricordato le atmosfere di quel capolavoro di Monument Valley. Anche il sonoro è particolarmente curato, e c'è persino la colonna sonora "lo-fi" da ascoltare su Spotify.tra un intervallo e l’altro.