FIFA 22 Ultimate Team: Zaniolo è tornato!

Il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski meritava di vincere il Pallone d'Oro quanto il fenomenale Leo Messi . EA ha deciso di premiare il polacco con la prima carta nera della stagione nella Squadra della Settimana numero quattordici: servono 700mila crediti per completarla (per farlo potete sempre chiedere aiuto a Babbo Natale!).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Yann Sommer (87) è il portierone della formazione natalizia di EA: lo svizzero è alla seconda carta sera stagionale. Non sarà un fulmine di guerra ma l'estremo difensore del Borussia Mönchengladbach piace e non solo per la sua straordinaria abilità come para rigori: 27mila crediti si possono anche spendere.

Il terzetto difensivo è made in Serie A: Francesco Acerbi (85), Juan Cuadrado (85) e Dayot Upamecano (86). Il francese del Bayern Monaco è senza dubbio il migliore del trio anche se costicchia un po': 90mila crediti. Per il centrale della Lazio e il tuttofare della Juventus servono rispettivamente 17mila e 49mila crediti: il nostro consiglio è di lasciar perdere.

Centrocampo di grandissima qualità con l'accoppiata del Manchester City Riyad Mahrez (87) e Kevin De Bruyne (92) e l'ex Barcellona Ivan Rakitic (84) e l'esterno dell'Arsenal Gabriel Martinelli (84) sulle fasce. Quattro carte nere di buon livello ma non c'è nulla per cui svenarsi: per la coppia di centrocampisti di Guardiola servono rispettivamente 32mila e 180mila crediti, mentre per il croato del Siviglia e il brasiliano dei gunners bastano 15mila crediti.

L'attacco è qualcosa di spettacolare con il tridente pesante Robert Lewandowski (93), Gerard Moreno (87) e Lautaro Martínez (86). Il bomber polacco costa 90mila crediti, quello spagnolo 24mila crediti: il vero affare è il "toro" dell'Inter che si acquista per solo 20mila crediti!

In panchina e in tribuna c'è solo un nome: Nicolò Zaniolo (82) è un qualcosa di assolutamente devastante in FUT che si può acquistare per 10mila crediti! Tutto il resto è noia!

TEMPO DI VOTARE NELLA LIGA – Sono aperte finalmente le votazioni dedicate al POTM (Player of The Month) dedicato della Liga spagnola: i prescelti sono Juanmi (75), Jorge Molina (77), Suarez (78), Alvaro Garcia (75), Ocampos (83), Hugo Duro (69) e Éder Militão (82). Per votarli correte sul sito ufficiale di EA Sports.

E per finire, Buon Natale a tutti gli allenatori di FUT!

