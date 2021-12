FIFA 22 Ultimate Team: Vlahovic aspetta la chiamata

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo una serie di buoni portieri, questa volta è il turno di un super campionissimo: Thibaut Courtois (90) è da diversi anni uno dei migliori interpreti del ruolo nella realtà e anche in FUT. La prima carta nera della stagione costa 80mila crediti ed è un buon investimento.

La linea difensiva Gabriel (82), Duje Caleta-Car (84) e Youcef Atal (84) è tutta da scoprire. Il brasiliano dell'Arsenal è davvero un buon centrale e per 10mila crediti può essere una scelta interessante, così come il croato del Marsiglia che ha una quotazione simile. L'algerino del Nizza, invece, è un esterno da seguire con molta attenzione: per 40mila crediti si porta a casa uno dei calciatori più veloci in FUT.

A centrocampo il nome che spicca è quello di Nicolò Barella (87) rispetto ai meno celebrati Youri Tielemans (86), Ludovic Blas (84) e Thomas Delaney (84). Il centrocampista dell'Inter piace per la versatilità e la capacità di andare "box to box": la sua quotazione è da stella assoluta, 160mila crediti. Decisamente più a buon mercato il danese del Siviglia che ha un ottimo rapporto qualità prezzo (12.500 crediti). Per quanto riguarda il belga del Leicester City e il francese del Nantes non c'è molto da aggiungere: sono due discreti centrocampisti, nulla di più (costano rispettivamente 19mila e 11mila crediti).

L'attacco poggia sul fenomenale Dusan Vlahovic (88), il veterano Raheem Sterling (89) e la promessa Javier Puado (84). Il serbo della Fiorentina è da comprare a occhi chiusi: è una bestia da FUT e costa solo 11.500 crediti! L'inglese del City è veloce ma costa troppo (95mila crediti), mentre l'attaccante dell'Espanyol è buonissimo e può essere acquistato per circa 12mila crediti.

In panchina e in tribuna qualche fenomeno c'è sempre: Darwin Núñez (81) del Benfica è un altro giocatore immarcabile e devastante che costa solo 10mila crediti e il sempre valido Michy Batshuayi (81) del Beşiktaş.

LA SQUADRA VERSUS ICE – Nella giornata di oggi saranno finalmente disponibili le famose Icone in versione "Prime", ossia con statistiche e un punteggio complessivo che rispecchiano un periodo particolare della loro carriera. Nel frattempo, è disponibile la Squadra Versus Ice nei pacchetti di FUT: le sorprese come potete notare non mancano.

