FIFA 22 Ultimate Team: finalmente Immobile!

Festeggiamo il duecentesimo numero di MondoFUT con il "dream team" numero dodici firmato da Electronic Arts per la modalità Ultimate Team di FIFA 22 . Il capitano è il nostro Ciro Immobile (88) : per completare lo squadrone, questa volta, bastano meno di 500mila crediti!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo Igor Akinfeev (83), estremo difensore del CSKA Mosca. Il russo è un discreto portiere che ha una quotazione che si aggira sui 10.500 crediti: può essere una scelta interessante per chi vuole creare un team alternativo.

La linea difensiva schiera il terzetto Alessandro Bastoni (86), Alexandre Moreno (82) ed Ezri Konsa (82). Tre buonissimi difensori con caratteristiche tecniche e fisiche diverse: il centrale nerazzurro si può acquistare per 18mila crediti, quello inglese degli Hammers per 11mila crediti mentre il laterale spagnolo (davvero una scheggia!) per 10.500 crediti.

IGN

Il centrocampo è made in Premier: abbiamo Bernardo Silva (87) del City e Jordan Henderson (86) del Liverpool. Il portoghese ha piedi educatissimi, visione di gioco e una quotazione che si aggira sui 70mila crediti; l'inglese offre solidità e versatilità per soli 20mila crediti. Completano il quartetto in mezzo al campo la coppia francese Kingsley Coman (87) e Téji Savanier (85): l'ex bianconero è uno dei giocatori più veloci in FUT e ha una quotazione importante, circa 100mila crediti, mentre il fantasista del Montpellier viaggia su cifre inferiori, più o meno 16mila crediti.

Se difesa e centrocampo non "scaldano" il cuore, l'attacco lo farà: Ciro Immobile (88), Luka Jovic (84) e Patrik Schick (82) sono un bel tridente. Consigliato il bomber della Lazio che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, circa 36mila crediti. Per l'attaccante serbo del Real Madrid bastano 13mila crediti, mentre per l'ex giocatore di Sampdoria e Roma 10.500 crediti.

In panchina e in tribuna qualche fenomeno c'è sempre: Marko Livaja (81) e Frédéric Guilbert (81) sono i nomi su cui puntare.

IGN

GHIACCIO O FUOCO? – Debutta nella giornata di oggi l'evento Promo Versus: siete pronti a giocare con il fuoco o volete rompere il ghiaccio? Di alcuni giocatori verrà pubblicata una carta in una duplice versione con statistiche "completamente" diverse: le card saranno riscattabili tramite le solite Sfide Creazione Rosa!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!