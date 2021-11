FIFA 22 Ultimate Team: finalmente Messi!

Decimo appuntamento della stagione per il team dei sogni di Electronic Arts per la modalità Ultimate Team di FIFA 22 : il capitano questa volta è sua maestà Lionel Messi (94) che torna protagonista anche nel PSG. Per completare lo squadrone bisogna spendere: servono più o meno 2 milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta è il turno di Kevin Trapp (86), estremo difensore dell'Eintracht Francoforte. Il tedesco è un buon portiere, dotato di ottimi riflessi e, soprattutto, di una quotazione onesta: 18mila crediti non sono pochi ma si possono anche spendere, soprattutto se si punta su una formazione made in Germany.

In difesa torna protagonista il nostro Leonardo Bonucci (86) che è il leader incontrastato della linea a tre di questa settimana: a fargli compagnia troviamo Felipe (86) e Tyrone Mings (84). Il capitano del Piemonte Calcio (Juventus) è alla prima card nera stagionale e si conferma un buon difensore anche in FUT (non è veloce, però!): si può acquistare per 20mila crediti. Il centrale brasiliano dell'Atletico Madrid e quello inglese dell'Aston Villa sono più o meno allo stesso livello e costano rispettivamente 20mila e 14mila crediti: tra i due, meglio puntare sul difensore dei "villains" che ha un miglior rapporto qualità/prezzo.

Centrocampo di qualità e quantità con la coppia Toni Kroos (89) e N'Golo Kanté (91), due campionissimi: il tedesco si fa apprezzare per una tecnica sopraffina e per un passo compassato; il francese per una capacità di recuperare palloni fuori dal comune. Per il cervello del Real Madrid servono 40mila crediti, per il cuore pulsante del Chelsea oltre 600mila crediti. Sulle fasce, invece, troviamo uno stantuffo come Hamari Traoré (82) del Rennes e un funambolo del dribbling come Amine Gouiri (82) del Nizza: entrambi hanno una quotazione che si aggira sui 10/11mila crediti.

In attacco c'è "solo" il leggendario Lionel Messi (94): Lars Stindl (84) e Steven Berghuis (84) sono due discreti attaccanti, nulla di più. Per la stella argentina servono più di un milione di crediti, per gli altri due bastano rispettivamente 11mila e 12mila crediti.

In panchina, per fortuna, qualche fenomeno c'è: l'argentino Emiliano Vecchio (81) e il norvegese Jakob Glesnes (77). Il primo, soprattutto, è una bestia da FUT ed è il miglior giocatore dell'intera rosa della squadra di questa settimana.

SUL CAMPO SI CAMBIA! – EA ha annunciato la pubblicazione del Live Tuning Update 2 per FIFA 22. Questo aggiornamento (disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Stadia) ha permesso agli sviluppatori di ritoccare alcuni aspetti della simulazione.

Per esempio, è aumentata la velocità del pallone dei tiri di precisione effettuati dall’interno e dall’esterno dell’area di rigore, mentre le bombe da lontano beneficieranno di un certo aumento della velocità di spostamento del pallone, come nei passaggi rasoterra. Sono stati sistemati anche altri problemucci riguardanti la gestione del pressing (tramite D-Pad) e altro ancora. Per chi invece cerca una bella sfida, la Squad Battle di Harry Kane è tanta roba!

