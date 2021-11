FIFA 22 Ultimate Team: in attesa di Messi c'è Neymar!

L'ottavo appuntamento della stagione lascia un po' di amaro in bocca tra gli appassionati italiani di FIFA Ultimate Team : dove sono finiti i vari Cuadrado , Zapata (Tătărușanu è in panchina) e compagnia bella che hanno deciso i match più importanti della nostra Serie A ? Chiedetelo direttamente ai ragazzi di EA! Nel frattempo, il dream team della settimana è piuttosto caruccio: si sfiorano i due milioni e mezzo di crediti .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Yann Sommer (86) è stato scelto come portiere della settimana: l'estremo difensore della Svizzera è buonissimo giocatore anche se costicchia (20mila crediti).

A fargli compagnia in difesa troviamo una vecchia conoscenza della nostra Serie A come João Cancelo (87) e la coppia transalpina Kurt Zouma (84) e Jonathan Clauss (84). L'ex di Inter e Juventus non convince in questa prima carta nera stagionale: 90mila crediti sono troppi per un giocatore troppo leggero in FUT. Molto più interessanti i due francesi, soprattutto l'ex Chelsea Zouma: per 12mila crediti è consigliatissimo. Clauss non è affatto male ma ha una valutazione attualmente proibitiva: 37mila crediti sono una follia.

In mediana la qualità non manca, almeno sulla carta: Luis Alberto (86), Sergi Darder (82), Marcos Acuña (86) e Leon Goretzka (88) sono un bel quartetto. Dei quattro il più forte è proprio il centrocampista del Bayern Monaco: per acquistare Goretzka servono quasi 300mila crediti! Gli altri tre, purtroppo, non sono nulla di speciale in FUT: il più interessante è senza dubbio il giocatore spagnolo della Lazio che costa 20mila crediti. L'argentino del Siviglia (21mila crediti) e lo spagnolo dell'Espanyol (10.500) non sono pervenuti.

In attacco c'è la superstar Neymar Jr. (92) insieme a Iago Aspas (86) e Christopher Nkunku (86): tre attaccanti completamente diversi tra loro. Il fenomeno brasiliano ha una valutazione da un milione e 600mila crediti in questa prima card nera ma è meglio lasciar perdere. Lo spagnolo e il francese sono una delusione unica: il primo viene via per 20mila crediti, il secondo per 110mila crediti.

Per fortuna c'è gente molto più interessante in panchina, soprattutto in attacco: il tridente Mickaël Biron (76), Cristhian Stuani (81) e Moses MawaBiron (74) si può acquistare per 35mila crediti ed è molto più forte di quello titolare!

A TUTTA VELOCITÀ CON ADIDAS – EA sta per lanciare proprio questo venerdì un nuovo evento chiamato NumbersUp in collaborazione con il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo Adidas. Nel corso della stagione, infatti, sembra che alcuni giocatori che utilizzano gli scarpini griffati Adidas riceveranno una speciale carta che dovrebbe raggiungere un overall pari a 99.

Restando in ambito sportivo, EA ha annunciato di aver aggiunto anche il pallone ufficiale della Nike usato in Premier League e ispirato ai classici fumetti. Da non perdere!

