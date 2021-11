FIFA 22 Ultimate Team: il ritorno di Gigi Buffon

Il settimo appuntamento della stagione di FIFA Ultimate Team , amatissima modalità di FIFA 22 , ci porta in dote nientepopodimeno che il leggendario Gianluigi Buffon, che nel Parma in Serie B non finisce ancora di stupirci. Oltre all'intramontabile Gigi c'è anche tantissima Serie A: per completare il dream team selezionato da Electronic Arts preparatevi a sborsare più o meno un milione e 300mila crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Gianluigi Buffon (83) è stato scelto come portiere della settimana: per 11mila crediti una chance al miglior portiere italiano degli ultimi vent'anni possiamo anche darla.

A proteggere il Gigi nazionale troviamo un terzetto composto da Simon Kjær (85), James Tavernier (84) e Marquinhos (88). Il centrale dell'AC Milan è buonissimo in questa prima carta nera stagionale e 15mila crediti si possono anche spendere. Per l'inglese dei Rangers i 22mila crediti necessari per il suo acquisto sono una sciocchezza: il ragazzo è la classica bestia da FUT immarcabile. Per la stella brasiliana del PSG invece servono 295mila crediti: una grossa somma per un ottimo giocatore. Ricapitolando: Tavernier è l'uomo da comprare a tutti costi!

IGN

La mediana di questa settimana è del tutto inedita: Yannick Carrasco (86) e Maximilian Arnold (84) in cabina di regia, Vincenzo Grifo (82) e Reece James (84) sulle corsie laterali. Quattro buonissimi giocatori con caratteristiche tecniche e fisiche diverse: il migliore è senza dubbio James, che milita nel Chelsea e ha una quotazione che si aggira sui 28mila crediti. Non male neanche Arnold del Wolfsburg, che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo (11mila crediti): Grifo e Carrasco invece vengono via per 10.500 e 57mila crediti.

Joaquín Correa (84) ha suggellato l'ottima performance in campionato con la prima carta nera stagionale: per il "Tucu" servono solo 13.500 crediti. A fargli compagnia nel tridente d'attacco ci sono la stellina brasiliana del Real Madrid Vinícius Jr. (85) e il bomber del Nizza Andy Delort (84). Il primo costa una cifra mostruosa (600mila crediti) mentre per il secondo vale lo stesso discorso fatto in precedenza con Tavernier: da comprare a occhi chiusi (12mila crediti).

Questa settimana in panchina e tribuna ci sono carte davvero interessanti: la più intrigante è quella dedicata al fenomeno della Fiorentina Dušan Vlahovic (82). Non male neanche le card di Aleksandar Mitrovic (81) e Andrei Ivan (76).

IGN

ENNESIMO TRIONFO PER MOMO? – EA ha finalmente svelato le nomination dedicate al "Giocatore del mese” di ottobre della Premier League per FUT. Il grande favorito è - neanche a dirlo - il solito Mohamed Salah.

Nel frattempo, Electronic Arts ha annunciato uffucialmente la eChampions League (eCL) a cui potranno partecipare i migliori giocatori delle Division Rivals su entrambe le console PlayStation: le qualificazioni partiranno ufficialmente il 4 e 5 dicembre.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!