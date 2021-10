FIFA 22 Ultimate Team: Candreva a tutta velocità!

Nuovo appuntamento per la nostra rubrica dedicata a Fifa Ultimate Team : questa settimana troviamo sugli scudi Antonio Candreva , il "tuttocampista" della Sampdoria che si trova proiettato nella squadra della settimana, mentre EA si inventa qualcosa di... matto per festeggiare Halloween . Cominciamo!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il sesto appuntamento della stagione offre una formazione con qualche sorpresa. Il capitano è nientepopodimeno che la stella del Liverpool Mo Salah che continua a stupire anno dopo anno. Per quanto riguarda lo squadrone di EA, questa settimana bisogna spendere un po' di più: circa 1.400.000 crediti.

Dopo Szczesny del "Piemonte Calcio", questa settimana si cambia: è il turno di Péter Gulácsi (86), il portiere del Lipsia. L'ungherese è un buonissimo giocatore, nulla di straordinario: 14.000 sono un discreto gruzzoletto da spendere. Consigliato solo a chi punta su una squadra tutta Bundesliga. In difesa i quattro prescelti sono sorprendenti ed efficaci: Dayot Upamecano (86) e David Alaba (86) sono una bella coppia di centrali, mentre gli esterni Christian Günter (82) e Duje Caleta-Car (82) fanno faville pur non essendo velocissimi. I primi due costano rispettivamente 90.000 e 40.000 crediti, gli altri due circa 10.000 crediti. Restano consigliatissimi Upamecano e Günter.

IGN

Il centrocampo di questa settimana propone un terzetto inedito: la coppia inglese Emile Smith Rowe (84) e Declan Rice (84) e il nostrano Antonio Candreva (82). Tre buonissimi giocatori ma nessuna carta vincente: i primi due si possono acquistare per 11.000/12.000 crediti, mentre l'esterno della Sampdoria viene via per 10.000 crediti.

In attacco il tridente è qualcosa di speciale: Mohamed Salah (91), Mason Mount (85) e Dušan Tadic (86) sono “sulla carta” tanta roba. La stella del Liverpool è un giocatore fenomenale ma in questa prima carta nera della stagione non ci ha convinto più di tanto: 900.000 crediti sono una cifra mostruosa da spendere. Per quanto riguarda la stellina del Chelsea e il veterano dell'Ajax c'è poco da aggiungere: sono due carte decenti e nulla di più (costano rispettivamente 14.000 e 13.000 crediti).

Questa settimana in panchina e tribuna non manca qualche giocatore interessante da da segnalare: Youcef Atal (81), Joshua King (81) e ovviamente Giovanni Simeone (84).

IGN

HALLOWEEN – EA ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento per FUT dedicato ad Halloween: al posto del solito “Ultimate Scream” i giocatori di FIFA 22 troveranno “Rulebreakers” che proporrà delle card con statistiche completamente sorprendenti. Le nuove carte saranno disponibili in FUT anche tramite le classiche Sfide Creazione Rosa, oltre al completamento di determinati obiettivi. L'evento inizierà proprio questo venerdì: “dolcetto o scherzetto”?

