FIFA 22 Ultimate Team: Szczesny paratutto!

Il quinto appuntamento della stagione con la modalità Ultimate Team di FIFA 22 ci porta in dote un altro squadrone made in Serie A. Il capitano è lo juventino Szczesny autore di una prestazione maiuscola nel big match di campionato con la Roma. Il dream team scelto da Electronic Arts è piuttosto economico: bastano 450mila crediti per completarlo.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il polacco della Juventus (aka Piemonte Calcio nel gioco) si è ripreso alla grande dopo una partenza disastrosa: il rigore parato a Veretout gli è valso la prima carta nera della stagione (42mila crediti). Wojciech Szczesny (88) è consigliato ai tifosi bianconeri e a chi cerca un buon portiere per una squadra tutta Serie A.

In difesa la linea a tre è capitanata da Matthias Ginter (86), centrale del Borussia M'gladbach, coadiuvato da Damián Suárez (84) del Getafe e Ben Chilwell (84) del Chelsea. Un terzetto di buoni giocatori e poco altro: di fenomeni da comprare non ce ne sono, anche se sono tutti e tre a buon mercato. Si va dai 15mila crediti richiesti per Ginter per arrivare agli 11mila crediti della coppia Suárez/Chilwell.

Il centrocampo a quattro di questa settimana propone Téji Savanier (83), Tanguy Ndombele (84), Serge Gnabry (86) e Jude Bellingham (82). Un quartetto tutto da scoprire: come nel caso della difesa, anche in mediana di campioni da comprare assolutamente questa settimana non ce ne sono. Il migliore come rapporto qualità/prezzo è l'esterno tedesco del Bayern Monaco Gnabry: 40mila crediti ci possono stare. La coppia francese Savanier/Ndombele si può acquistare per 11mila e 37mila crediti, mentre l'inglese del Borussia Dortmund vale 16mila crediti.

In attacco il tridente è davvero particolare: Roberto Firmino (86) è la star indiscussa, il top player che si può acquistare per una cifra davvero esigua, circa 76mila crediti. A fargli compagnia troviamo il genio dell'Atalanta Josip Ilicic (86) e il bomber dell'Hoffenheim Andrej Kramaric (85). Il primo costa davvero poco 16mila crediti, ancor di meno il secondo, solo 11mila crediti. Il migliore dei tre resta il brasiliano del Liverpool, anche se questa prima carta nera della stagione non è all'altezza della sua straordinaria classe.

Questa settimana in panchina e tribuna c'è davvero poco da segnalare: gli unici giocatori interessanti sono Gaëtan Laborde (83) e Kasim Rabihic (76), entrambi consigliati.

BAN IN ARRIVO PER I FURBETTI – EA ha pubblicato qualche giorno un nuovo aggiornamento per PC che dovrebbe essere disponibile a breve per le versioni console di FIFA 22. Questa patch risolverà una serie di bug e problemi relativi alla grafica e al gameplay, oltre a sistemare un po' di cosucce nelle modalità FUT, Carriera, Volta Football e Pro Club. Per quanto riguarda FUT, è stato sistemato finalmente l’ordine dei giocatori quando si battono i rigori: la lista verrà determinata dal parametro specifico "Calcio di Rigore", mentre in caso di parità verranno considerati i valori relativi a "Potenza di tiro" e "Finalizzazione".

EA ha anche comunicato di aver individuato più di 30mila giocatori che hanno utilizzato il "No Loss Glitch" (che permetteva tramite il pulsante PlayStation/Xbox sul controller di uscire dalle partite senza alcuna penalità) durante l’ultima FUT Champions Weekend League: i furbetti sono stati sospesi per una settimana e non potranno disputare la prossima Weekend League in programma questo venerdì.

